Jordi González sin piedad contra Terelu: "Nos acordamos de cuando eras simpática"

La polémica está servida. Durante una de las emisiones de D Corazón, el espacio especializado en crónica rosa de TVE y presentado por Jordi González y Anne Igartiburu, se ha hablado sobre la que fuera su colaboradora durante un breve período de tiempo, Terelu Campos.

El formato emitió un vídeo en el que se podía ver a la hija de la desaparecida María Teresa Campos mientras era preguntada por cómo iba a pasar estas fiestas de Navidad, después de que su hija, Alejandra Rubio, diera la bienvenida a su primer hijo con Carlo Costanzia.

Jordi González en un evento. (Foto: Gtres)

Una reportera le preguntaba sobre a quién se parece el recién nacido a lo que ella respondió tajante. «No tengo nada que decir. No voy a contestar a nada, ya lo sabéis. Solo hablaré de mi vida, de la mía», dijo. Tras esto, Jordi González le lanzó un dardo a su ex compañera. «Terelu, que nos acordamos de cuando eras simpática, y cuando eras amable. ¿Qué te está pasando?», indicó el presentador. Por ahora, la hermana de Carmen Borrego no se ha pronunciado al respecto.

Jordi González durante la emisión de un programa de televisión. (Foto: Gtres)

Un feliz momento

Se puede decir que, Terelu Campos cierra un año de lo más especial con la llegada de su primer nieto, el pequeño Carlo. Nada más producirse el alumbramiento se pronunció en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. «Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo. Les doy su espacio, me parece que eso es importante. Yo estoy para ayudar, no para ser una carga», expresó en un primer momento.

Terelu Campos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también se pronunció sobre la elección del nombre del bebé. «Era algo que he sabido desde el primer momento. Hay una tradición familiar y la respeto porque soy muy de tradiciones familiares», dijo. Asimismo, no quiso revelar detalles sobre cómo había sido el parto de Alejandra Rubio. «Me vais a permitir que sea ella misma (hace referencia a su hija) quien hable con los compañeros cuando salga del hospital y que os cuente cómo fue, si fue largo o corto. Le pertenece a ella. Estaría feo que yo le robara ese momento a mi hija», añadió. De esta manera, se pronunció sobre el nacimiento del retoño.