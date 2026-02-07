Johanna Zott, la novia de Pablo Urdangarin que ya es una más entre los Borbón

Pablo Urdangarin y Johanna Zott comenzaron su historia de amor en marzo de 2023. En un primer momento intentaron pasar inadvertidos, pero con el paso del tiempo fueron cogiendo confianza y actualmente se comporta con total normalidad. En LOOK sabemos que ella está completamente integrada en la familia Borbón y en el entrono de Pablo. En más de una ocasión se ha dejado ver en los partidos de balonmano de su novio e incluso ha compartido grada con la infanta Cristina.

Johanna Zottt es amiga personal de Irene Urdangarin porque iban al mismo colegio y compartían algunas amistades, así que no le ha costado demasiado ganarse la confianza de su familia política. Hay que recordar que Pablo vive solo en Barcelona, así que su pareja se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. No comparten la misma casa, pero pasan mucho tiempo juntos porque tienen las mismas aficiones. A los dos les gusta mucho el deporte y salir a pasear por Barcelona, algo que descubrimos después de ver la cuenta de Johanna en VSCO, una red destinada a la edición de fotos.

Pablo Urdangarin en un partido de balonmano. (Foto: Gtres)

También hacen escapadas juntos e incluso han acudido a programas de televisión. Eso sí, no como protagonistas, sino como espectadores. Por ejemplo, hace unas semanas estuvieron en el plató de Operación Triunfo para disfrutar de la final del concurso. Querían pasar inadvertidos, pero se han convertido en grandes estrellas y todo el mundo se dio cuenta de que estaban en las gradas.

La familia de Johanna Zott

Johanna Zott procede de una familia de origen alemán que lleva muchos años asentada en Barcelona y que siempre ha mantenido un perfil discreto. Su madre, Elena Sophie Zott, desarrolla su carrera en el ámbito de la medicina, mientras que su padre, Christoph Zott, está ligado al mundo académico como profesor y responsable del área de Iniciativa Emprendedora en IESE, una de las escuelas de negocios más reconocidas del país.

La infanta Cristina y Johanna Zott en un partido. (Foto: Gtres)

Pese a que su entorno familiar evita la exposición mediática, Johanna ha despertado gran interés desde que su nombre empezó a sonar junto al de Pablo Urdangarin. Como era de esperar, fueron muchos los que se interesaron por ella y todas las referencias eran muy positivas, pues siempre ha tenido buena reputación.

Antes de instalarse definitivamente en la Ciudad Condal, los Zott vivieron una temporada en Francia, una etapa que marcó la formación multicultural de Johanna. Al regresar a Barcelona continuó sus estudios en el Liceo Francés, el mismo centro donde coincidió con Pablo y donde comenzó una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más profundo. No fue hasta 2023 cuando su relación sentimental salió a la luz, momento a partir del cual la pareja ha consolidado un vínculo sólido que crece con naturalidad lejos de grandes estridencias.