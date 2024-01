Joaquín Prat presenta a su hermana y cuenta los motivos de su contratación

Tras unas merecidas vacaciones, Joaquin Prat ha vuelvo al trabajo muy bien acompañado de una persona muy especial: su hermana Alejandra Prat. La periodista que es toda una veterana en los medios de comunicación, se ha incorporado como una de las colaboradoras de la sección de corazón de Vamos a Ver. Hasta el momento, la hermana del presentador colaboraba en el programa de Sonsoles Ónega y ha sido fichada para trabajar codo con codo con el hombre que le ha acompañado durante toda su vida. Según ha podido confirmar Mediaset, la hija del periodista Joaquín Prat participará dos días a la semana.

Joaquín Prat junto a su hermana en el plató/ Mediaset

“Es un ejercicio de absoluto nepotismo, más claro el agua, favorecer a un familiar para conseguir prevendas… menos mal que esto no es la televisión pública, porque ya estaría yo denunciado», ha comenzado diciendo Joaquín Prat ante la mirada atenta de los colaboradores, quienes han abordado con mucho humor la broma que el presentador ha hecho. «No soy yo, sino la produtora de este programa, que no es la que me contrata a mí, la que ha decidido contratar por méritos estrictamente profesionales a mi santa hermana, Alejandra Prat», ha continuado relatando. Tras sus palabras, el periodista se ha acercado a su hermana para darle la bienvenida con un beso, al mismo tiempo Alejandra continuaba la broma, «No puedo estar más feliz por el nepotismo».

Joaquin y su hermana en un evento/ Gtres

Ante las especulaciones que la audiencia pueda generar de la nueva contratación de su hermana, el periodista ha querido pedir que dejen trabajar a Alejandra como la profesional que es. “Ella se va a ganar este puesto como se lo ganan todos ellos y si no, la mandamos a su casa”, ha terminado diciendo ante la emoción de compartir cámara con su hermana. La periodista ha vuelto a la que fue su casa hace casi tres décadas, comenzó su trayectoria profesional de la mano de María Teresa Campos, con la que perduró varias temporadas. Sin embargo, hace unos años, la hija de Joaquín Prat, quien falleció el 3 de junio de 1995, se alejó de las cámaras para dedicarse a su faceta como madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Prat (@alejandra_prat)

El lado más personal de Alejandra Prat

Alejandra Prat nació el 16 de marzo de 1997, al igual que su padre y dos de sus hermanos, decidió dedicarse al mundo de la comunicación y estudió Periodismo en la Universidad Europea de Madrid. Tras varios años siendo una de las caras más habituales en el programa Día a Día presentado por María Teresa Campos, decidió enfocarse en su vida personal. Durante estos años ha mantenido el contacto con la profesión a través de un blog donde daba consejos de moda y belleza. En su faceta más personal, Alejandra está casada desde 2007 con Juan Manuel Alcaraz. Fruto de su relación, han tenido a sus hijos: Adriana de 15 años, Alejandro de 14 y Amaro de 12.

Alejandra Prat y su marido Juan Manuel Alcaraz/ Gtres

Además de su pasión por la comunicación, la excolaboradora del programa de Sonsoles Ónega, ha continuado con una de sus grandes pasiones, la equitación. «Es un sueño de niña. Lo veo con muchísima ilusión. No sé si llegaré a las Olimpiadas de París, si no será en Los Ángeles 2028, pero soy una persona muy cabezona, disciplinada y tremendamente trabajadora, espero poder conseguirlo», confesó hace unos meses al Español, asegurando que tenía pensado participar en los Juegos Olímicos de París 2024 en doma clásica.