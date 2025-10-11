Joana Sanz explota: "Hay gente tan podrida que tiene el valor de desearle el mal a un bebé"

Joana Sanz debería estar viviendo un momento de plena felicidad con la llegada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Dani Alves. Atrás debería haber quedado la polémica por el escándalo que llevó al exjugador de futbol a los tribunales y le obligó a pasar por la cárcel. Sin embargo, el nacimiento del primer vástago para la pareja ha tenido un claro sabor agridulce para la modelo. Así lo ha hecho saber la propia Joana en su reaparición pública tras dar a luz a su bebé.

Junto a la instantánea de una caja de joyería abierta, dentro de la cual aparece una pulsera esclava con la fecha del nacimiento de su hijo, Sanz ha contado a sus más de 900 mil seguidores los detalles de su presente manchado por la forma en la que se ha conocido su maternidad y, también, por la reacción de algunas personas a su feliz momento: «Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer» ha comenzado diciendo. «Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores».

Mensaje de Joana Sanz. (Foto: Instagram)

De este modo, la primera queja de Joana ha dejado claro que el modo en el que se ha conocido la llegada al mundo de su primogénito no ha sucedido como a ella le había gustado. Seguidamente, Joana explicaba con más detalle las razones de su queja pública «deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote».

Un duro escenario que, sin embargo, no tuvieron que padecer según aclaraba en su escrito: «Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor». Una buena marcha de los acontecimientos que los medios dieron por hecho en su día ya que fue la propia Joana quien subió una fotografía de un ramo de flores en un hospital, ya fuera de cuentas, dando las gracias a Chanel por el detalle.

La decisión de Joana Sanz

Joana Sanz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Intentando calmar las aguas, Joana, también intentaba clamar de algún modo las aguas dando las gracias a las personas que le han mandado su cariño durante estas semanas. Mensajes que le han llegado, todo sea dicho, gracias a las informaciones que criticaba líneas arriba, ya que ellos no habían hecho ninguna noticia al respecto. Seguidamente, Joana, destacaba el trabajo de algunos periodistas que, aunque también hablaron antes de tiempo, si dieron el tono adecuado a la información , según ella

El relato más duro de su comunicado llegaba a modo de golpe en la mesa como madre primeriza. Joana desvelaba haber recibido mensajes muy duros que han llegado a teñir de tristeza el que debería haber sido el momento más bonito de su vida: «Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé». Una lamentable situación que, como no podía ser de otro modo, ha obligado a la pareja a tomar una drástica decisión por el bien de su bebé: «Hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea. Gracias a los que nos quieren».