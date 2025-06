Joana Sanz anunció el pasado 31 de marzo su embarazo junto a Dani Alves. La modelo, que fue muy criticada por apoyar al futbolista tras salir de prisión preventiva por el que se le acusó de una presunta agresión sexual, ha explicado las razones por fin por las que decidió perdonar y darse una nueva oportunidad con el ex jugador del Barcelona, con el que tuvo una relación de altibajos durante la estancia del deportista en la cárcel.

Las significativas palabras de Joana

En febrero del 2023, Joana Sanz experimentó uno de los mayores dolores por los que, en líneas generales, puede pasar una persona: la pérdida de su madre, uno de sus mayores apoyos durante el ingreso de Alves en prisión. Un tumor terminó con su vida, aunque la modelo afrontó su muerte con serenidad ya que no era la primera vez, como acaba de desvelar, que su madre padecía problemas de salud. Precisamente por lo lo que pasó junto a ella en su niñez, ha contado que pudo perdonar a su marido, Dani Alves.

«El «yo» se convierte en «nosotros». «Cuando era niña me tocó ser adulta. Mi madre con esquizofrenia tenía recaídas y me abandonaba en hospitales durante días hasta que mi abuela me localizaba. Siempre me pregunté por qué, cuál era mi fallo y cómo podía ser mejor», ha comenzado diciendo. A través de una carta en redes sociales, la modelo ha hecho autocrítica y ha reflexionado sobre su glow up y cómo ha cambiado su percepción del mundo tras las tragedias que le ha tocado vivir.

«Esa niña solitaria que lloraba en silencio para no molestar a su abuela, ya que sentía que le hacía el favor de acogerla. Crecí queriendo demostrarle al mundo que yo puedo ser lo que yo quiera y que puedo hacerlo sola, o tal vez solo quería escuchar de mi madre unas palabras de orgullo que nunca llegaron», ha continuado diciendo.

Por todo ello, y por la enfermedad de su madre, Sanz ha comentado que se convirtió en una persona individualista y que, por ende, le costaba perdonar: «He vivido marcada por un individualismo en todas las etapas de mi vida, sintiéndome poderosa por poder yo sola y vacía por hacerlo sola. Por ahí dicen apego emocional, ojalá tuviera algo de eso. Muchos me señalan por perdonar cuando me han fallado, pero lo que no saben es que en realidad me perdono a mí misma por haber escogido siempre el éxito individual en vez de saber construir en familia. Hay acciones que solo son el detonante de tantas ausencias. Miren dentro de ustedes y pregúntense el por qué de las respuestas. Perdonen sus pasados y reconstrúyanse con el corazón en paz».

Finalmente, la modelo ha concluido con un poderoso mensaje y es que, para ella, todo ha merecido la pena por ampliar su familia y convertirse en madre. «Del tamaño de la adversidad será la recompensa. Y aquí llegó mi recompensa», ha dicho junto a un emoji de un bebé.