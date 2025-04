Desde que anunciara que está esperando su primer hijo el pasado 31 de marzo, Joana Sanz ha compartido su experiencia de embarazo de manera muy abierta y cercana a través de sus redes sociales. La noticia, cabe recordar, llegó apenas unos días después de que su marido, el futbolista Dani Alves, fuera absuelto de la presunta agresión sexual por la que había estado 14 meses en prisión. En medio de todo este torbellino de emociones, Joana ha encontrado un refugio en la conexión con sus seguidores, relatando cómo está viviendo este proceso tan especial pero también lleno de desafíos.

Aunque se encuentra en un momento muy dulce, la modelo no ha ocultado las dificultades que está experimentado durante su primer trimestre de embarazo. En una de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram, Joana ha mencionado los tres principales malestares que ha sufrido durante los primeros meses de gestación. Uno de los más duros para ella es el constante malestar físico. Según ha confesado, en este tiempo ha lidiado con náuseas intensas, lo que la deja recluida en el sofá y con un estado de ánimo poco favorable. «Es una mierda encontrarse mal y todos mis respetos a estas mujeres que crean seres humanos», ha expresado Joana, mostrando la parte menos glamorosa de la maternidad.

Joana Sanz durante un desfile de moda. (Foto: Gtres)

A pesar de estos momentos difíciles, la modelo está tratando de mantener su rutina de ejercicio físico, adaptándola a su estado y haciendo todo lo posible por mantenerse activa. En varias ocasiones ha compartido con sus seguidores que, antes de quedarse embarazada, entrenaba con regularidad cinco veces a la semana, combinando ejercicios de fuerza con entrenamiento en grupos musculares. Sin embargo, ahora ha tenido que ajustar su régimen, reduciendo el peso y controlando mejor los movimientos y la respiración. Joana ha enfatizado la importancia de personalizar los entrenamientos en función de las necesidades del cuerpo en esta etapa tan delicada. Además, ha recordado que cada embarazo es diferente y que es crucial escuchar siempre a los ginecólogos y al propio cuerpo, en lugar de tratar de imitar lo que otros hacen solo por verlo en redes sociales.

Pero además de los malestares físicos, Joana ha experimentado algunos cambios en su cuerpo, lo que ha generado ciertas preocupaciones. Recientemente, la modelo compartió con sus seguidores un comentario sobre un inesperado aumento de vello corporal, algo relacionado con los cambios hormonales típicos del embarazo. «¿Alguien me explica por qué sale todo este pelo, pelusilla o lo que sea con los cambios hormonales? Quiero llorar», escribió, expresando la frustración de verse modificada por factores fuera de su control. Sin embargo, dejó claro que no podía recurrir a métodos como el láser o máquinas de frecuencia debido a su estado, lo que subraya lo importante que es adaptarse a las restricciones y limitaciones durante el embarazo.

A pesar de estos pequeños inconvenientes, Joana se siente «llena de energía y felicidad». La mujer de Dani Alves, cabe recordar, ha enfrentado diversas dificultades para concebir, incluyendo dos tratamientos de fecundación in vitro, tres pérdidas gestacionales y una cirugía de trompas debido a la endometriosis. «Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así, querida. Para colmo me tuve que tragar la dichosa pregunta de: ¿para cuándo el bebé? Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez», reveló hace varias semanas.