Joana Sanz está viviendo uno de los momentos más transformadores y significativos de su vida. La modelo canaria se encuentra atravesando su primer embarazo. Una etapa llena de ilusión, expectativas y también, como ella misma está empezando a compartir con sus seguidores, de muchos cambios inesperados. Desde que anunció la feliz noticia, Joana ha optado por compartir con naturalidad cómo está viviendo esta nueva etapa, mostrando tanto la parte emocional como los aspectos más físicos del embarazo. A diferencia de otras figuras públicas que solo comparten la cara amable y perfecta de la maternidad, Sanz ha decidido mostrarse tal cual, en una actitud que sus seguidores han recibido con cariño y admiración.

Este miércoles, 9 de abril, Joana Sanz ha recurrido a sus historias de Instagram para compartir un detalle que ha llamado especialmente la atención: uno de los primeros efectos visibles que ha notado en su cuerpo desde que está embarazada. Y no se trata de una barriga incipiente o de los clásicos antojos, sino de algo mucho más inusual: le está saliendo vello oscuro en el rostro. Con humor y algo de resignación, Joana ha escrito en su story: «¿Es normal que me esté saliendo pelo oscuro en la cara? Quiero llorar». La modelo ha acompañado esta frase con un vídeo en el que se deja ver de cerca, sin filtros ni ediciones.

Joana Sanz en una story de Instagram. (Foto: RRSS)

Lo que está experimentando Joana Sanz no es algo fuera de lo común. Durante el embarazo, el cuerpo femenino atraviesa una auténtica revolución hormonal. Los niveles de estrógeno y progesterona se disparan, y esto puede provocar una larga lista de síntomas y transformaciones físicas. Uno de ellos es el crecimiento excesivo de vello en zonas como el rostro, el abdomen o la espalda, una condición conocida como hirsutismo. Aunque no es peligroso y suele desaparecer tras el parto, puede resultar desconcertante, especialmente cuando ocurre por primera vez.

Joana Sanz ha querido visibilizar este cambio sin dramatizar, pero tampoco restándole importancia. Su forma de compartirlo, sin filtros ni maquillaje, ha sido aplaudida por muchas mujeres que han pasado o están pasando por situaciones similares. En un entorno como las redes sociales, donde la imagen suele estar cuidadosamente controlada, ver a una figura pública compartir estos detalles con franqueza supone un soplo de aire fresco. Además, este gesto también refleja una faceta más íntima y auténtica de la modelo, quien en los últimos meses ha vivido bajo una gran atención mediática por las controversias judiciales que rodean a su pareja, el ex futbolista Dani Alves. A pesar del revuelo, ella ha mantenido una postura firme y centrada en su bienestar, priorizando su salud mental.

Fue el pasado 31 de marzo cuando Joana Sanz anunció que estaba esperando su primer hijo. La modelo compartió en sus redes sociales las dificultades que ha enfrentado para concebir, incluyendo dos tratamientos de fecundación in vitro, tres pérdidas gestacionales y una cirugía de trompas debido a la endometriosis. A pesar de estos desafíos, ha expresado su alegría al confirmar que su último embrión congelado se está desarrollando saludablemente. ​2Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así, querida. Para colmo me tuve que tragar la dichosa pregunta de: ¿para cuándo el bebé? Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez», reveló.

La noticia del embarazo llegó en un momento significativo para Joana Sanz, apenas tres días después de la absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que revocó una condena previa por agresión sexual. Joana Sanz ha manifestado su alivio y felicidad por la resolución judicial, aunque también ha señalado el daño mediático y personal que han sufrido durante este proceso. ​