Jessica Bueno sorprende al contar cómo es su relación con Kiko Rivera: "Me alegro mucho"

Jessica Bueno está atravesando una buena racha. Como sabemos, durante un tiempo se apartó de los platós de televisión y se mantuvo lejos de la crónica social, pero ya ha modificado su hoja de ruta y ahora participa activamente en el mundo del espectáculo. Por ese motivo, no es de extrañar que un equipo de la agencia Gtres se haya acercado a ella para hacerle unas preguntas sobre la entrevista bomba que Kiko Rivera ha dado en ¡De Viernes!.

Tal y como hemos contado en LOOK, Kiko ha asegurado que actualmente disfruta de una relación estupenda con Jessica bueno porque ambos se han dado cuenta de que lo único importante es la felicidad del hijo que tienen en común. La modelo está de acuerdo con estas palabras y ha desvelado que se siente muy a gusto desde que ha firmado la paz con su ex. «Claro que sí, me alegro mucho», ha declarado con una sonrisa.

Jessica ha explicado que no puede opinar sobre las confesiones que ha hecho Kiko Rivera porque no ha visto ¡De Viernes!. Según cuenta, ha estado centrada en su participación en Bailando con las estrellas y no ha tenido tiempo de nada. «Acababa agotadísima por la tarde porque al final son ensayos súper intensos», comenta al respecto.

El reencuentra con Anabel Pantoja

La participación de Jessica Bueno en Bailando con las estrellas está generando mucho interés, sobre todo porque ha coincidido con Anabel Pantoja. Los espectadores han comprobado que han sabido dejar atrás sus diferencias del pasado para comportarse con total naturalidad. Es más, la ex de Kiko Rivera se alegra profundamente de haberse encontrado con la sevillana: «Muy bien, muy normal».

Hace unos meses, Jessica estaba concursando en Supervivientes All Star, pero esta aventura ha terminado y se ha quedado con ganas de más, por eso se ha propuesto el reto de bailar en televisión. El problema es que no es una tarea fácil, pues se trata de una actividad nueva y le han entrado muchos miedos.

Jessica Bueno en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

«Me genera un poco de presión subirme al escenario porque soy muy tímida. Me da miedo equivocarme. Mis padres y mis hijos están súper ilusionados, pero sí que me dicen que lo haga bien. Creo que tienen más sentido del ridículo por su madre que yo misma», contó antes de su baile. Por suerte, había ensayado mucho y todo ha salido a la perfección. También hay que tener en cuenta que en todo momento ha contado con el respaldo de Anabel Pantoja.

Después de su actuación, el jurado le ha aplaudido y ha puesto en valor el esfuerzo que ha realizado. «Lo has hecho muy bien, has disfrutado un montón y lo has hecho genial. Tienes que seguir bailando y la próxima edición venir», le ha comentado Pelayo Díaz.

Kiko Rivera cambia su discurso

Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Durante un tiempo, Kiko Rivera y Jessica Bueno han estado enfrentados. El DJ ha explicado que hubo cosas que no le sentaron bien, sobre todo cuando descubrió ciertos comportamientos de Jota Peleteiro, la primera pareja que tuvo la influencer tras abandonar la familia Pantoja.

La situación era muy delicada, pero afortunadamente han logrado llegar a un acuerdo justo a tiempo. Esa es la razón por la que Jessica no quiere alimentar la polémica que ha generado el discurso de Kiko. Con ella ha sido amable, pero con Isabel Pantoja sigue siendo contundente y ha optado por mantenerse al margen.