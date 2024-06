Así se encuentra Jennifer Lopez después de cancelar su gira más especial: "Desconsolada y devastada"

Jennifer Lopez se ha convertido en una de las protagonistas de este fin de semana a raíz de la sorprendente decisión que ha tomado: ha cancelado su gira. No es una gira cualquiera, se trata de un espectáculo muy especial que iba a arrancar el próximo 26 de junio en Orlando (Florida). La cantante le pidió a sus hijos que estuvieran con ella, pero los jóvenes parecían no estar por la labor. Ahora nada de esto tiene sentido, pues Lopez se ha visto obligada a bloquear su agenda.

El objetivo de este tour era presentar su álbum This is me…now, un proyecto que ha generado una gran repercusión, pues hacía tiempo que no cantaba en solitario. Todo estaba previsto para que la gira se extendiera hasta el 31 de agosto. El último concierto iba a ser en Houston, pero ha habido un cambio de planes a última hora. ¿Cómo se encuentra después de lo que ha pasado? Mal. Está muy desanimada.

Jennifer Lopez, en una presentación en México. (Foto: Gtres)

Jennifer Lopez ha emitido un comunicado y ha desvelado cuál es su estado de ánimo después de dar un paso tan importante como este. La artista ha roto su silencio, aunque no ha explicado los motivos exactos por los que ha cancelado sus conciertos. Su productora se ha limitado a decir que «está tomándose un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos».

Jennifer Lopez: «Estoy completamente desconsolada»

La cantante tiene un gran sentido de la responsabilidad y cree que algunos fans pueden estar decepcionados con ella, por eso ha dejado un mensaje en su página web oficial. Ente otras cosas, ha prometido que en un tiempo se reencontrará con su querido público.

Jennifer Lopez, en México. (Foto: Gtres)

«Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, entended que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Os prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos. Os quiero mucho. Hasta la próxima».

Como no podía ser de otra forma, esta noticia ha dado la vuelta al mundo y los rumores no han tardado en llegar. Cada vez son más los que quieren llegar al fondo del asunto, pero Jennifer no ha entrado en detalles y nadie puede asegurar qué hay detrás de la cancelación de la gira This is me…now.

¿Tiene problemas con Ben Affleck?

Hace tres semanas Jennifer Lopez se dejó ver en Paris con su hije Emme. La cantante está intentando pasar más tiempo con los pequeños de la casa, tanto es así que invitó a sus gemelos a disfrutar con ella de la gira estadounidense.

Jennifer López y Ben Affleck en la premier de la película ‘Air’ en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

«Tienen que venir durante todo el mes de julio. Pueden ir al campamento y hacer lo que quieran con tus amigos en junio. Luego, a finales de agosto, justo antes de empezar la escuela, pueden regresar y salir con sus amigos nuevamente». Nadie sabe si logró convencerlos porque el proyecto se ha caído de su agenda, pero ¿cómo afecta todo esto a Ben Affleck?

Uno de los rumores que suenan con más fuerza es que Lopez está en crisis con Ben Affleck. Cabe la posibilidad que los problemas que hay en su matrimonio le hayan robado el ánimo, por eso ha modificado sus planes profesionales. Muchos fans, analizando el comportamiento de la diva, han dado por buena esta teoría, pero ella no se ha pronunciado al respecto.