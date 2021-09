La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck va viento en popa. Dos décadas después de que pusieran punto final a su romance y cancelaran su esperado enlace, el actor y la artista se han dado una nueva oportunidad. Toda una sorpresa para los fans de ambos que llegaba poco después de la ruptura de Lopez con el exdeportista Alex Rodriguez, con quien, incluso, se había comprometido.

Sin embargo, el amor lo puede todo y parece que Jennifer y Ben -Bennifer- estaban destinados a estar juntos. Después de un verano en el que ambos han pasado de jugar al despiste a dejarse ver en actos oficiales juntos, ahora la pareja afronta el otoño con la mejor de sus sonrisas. Estos últimos días se les ha visto por las calles de la Gran Manzana, donde la artista ha participado en un evento solidario por el reparto de las vacunas a nivel global al que su novio no ha dudado en acompañarla. Una cita en la que la artista aseguró al público que «podemos hacer cualquier cosa con amor. El amor hace milagros, creedme. Supongo que se podría decir, no sé, que tengo amor en el cerebro. Tengo el amor en mi mente últimamente, no sé qué es».

Así, una vez terminados sus compromisos oficiales, la pareja ha disfrutado de un paseo por las ciudad de los rascacielos, aprovechando el buen tiempo de esta temporada, en la que las temperaturas aún no son excesivamente bajas y el sol calienta el ambiente. Sin embargo, ni la cantante ni el actor necesitan el buen clima para mantenerse a tono. Tal como puede verse en las imágenes a las que ha tenido acceso este digital, Affleck y Lopez no han podido evitar dar rienda suelta a su pasión y, como si fueran dos adolescentes, no han parado de besarse durante el paseo que han compartido por un conocido parque de Nueva York.

Ajenos a las miradas de los curiosos y, sobre todo, a la presencia de los fotógrafos, la pareja se ha mostrado feliz y espontánea. Además de su complicidad y de dejar más que patente el buen momento que atraviesan, la del Bronx ha dado una lección de estilo gracias al outfit que ha escogido para esta jornada. Un conjunto de cuadros en color verde firmado por Dior, que le sentaba de maravilla.

Los rumores de boda persiguen a la pareja en las últimas semanas. De hecho, algunas fuentes apuntan a que Bennifer ya podría estar pensando en pasar por el altar. Unas imágenes recientes del actor mirando el escaparate de la prestigiosa casa de joyería Tiffany’s han hecho saltar todas las alarmas, aunque, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. De lo que no cabe duda es de que en su caso, segundas partes son mejores que las primeras y la madurez no ha hecho sino sentar muy bien ambos. ¡Que viva el amor!.