María Ángeles Grajal ya está en España tras un largo viaje desde Colombia. La viuda de Jaime Ostos ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid, procedente de Bogotá, este mediodía y lo ha hecho con los restos mortales de su marido. El torero perdía la vida el pasado sábado en Colombia, país que el matrimonio visitaba por ocio sin intuir el triste desenlace que ha tenido. A partir de ahora comenzarán las despedidas al genial torero.

El drama y los sentimientos de tristeza se han hecho palpable en Grajal, que ha estado arropada en la terminal por tres de sus hijos: Jacobo, Gabriela (fruto de su matrimonio con Consuelo Alcalá) y Gisela Ostos, procedente de la relación con Aurora Díaz. Los tres han saludado a la viuda. El joven abrazaba a su madre y ambos no podían contener las lágrimas. Ella estaba compungida y su hijo no ha dudado en agarrarla del hombro y acompañarla hasta el coche.

Han sido días durísimos en los que ha pasado de la felicidad por despedir el año con amigos y su pareja a despedirse del hombre que le ha hecho feliz durante los últimos 30 años. Antes de despegar de Bogotá se confesaba como «destrozada pero hundida». No obstante, dentro de la pena le queda un buen sabor de boca: «Han sido unas vacaciones maravillosas a su lado, con toda la gente que él quería, en Cartagena, en el barco, en la playa, bailando y luego aquí en Bogotá…». «Estoy deseando llegar a Madrid y abrazarle porque estamos los dos solos en casa».

Precisamente, Jacobo también se mostraba abatido hace escasos días al enterarse del deceso de su padre: «No puedo coger el teléfono a nadie, solo dar las gracias a la gente que me está escribiendo. Me es imposible ahora mismo. Lo voy a recordar como una gran persona, un gran hombre y un gran padre», comentaba a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres. Otra hija del diestro, Gabriela, mostraba su pesar también: «Estamos cada uno en un sitio. Me he enterado por una prima que me ha llamado. Yo lo vi en octubre, lo encontré muy bien y estaba muy animado y con muchas ganas, y como siempre estupendo y riéndose (…) él me dijo que todos los días de su vida se había levantado pensando en mí. (…) Mi padre me adoraba por encima de todo, y todo lo bueno que tengo se lo debo a él. Era un hombre bueno, extraordinario, un hombre de un valor para la vida tremendo y ayudaba a todo el mundo, y así es como hay que recordarlo», dijo en Viva la Vida.

En cuanto a las despedidas que tendrá Ostos. La primera tendrá lugar el próximo 20 de enero en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. Se ha dilatado tanto por motivos de agenda de los familiares. Asimismo, dos días después se le rendirá tributo en La Maestranza de Sevilla. El último paso será esparcir sus cenizas en su Écija natal.

Jaime Ostos fallecía el pasado sábado 8 de enero, víctima de un infarto. Una noticia triste, sobre todo para el mundo de la tauromaquia. El marido de María Ángeles Grajal fue todo un referente del capote durante la década de los 60 y los 70.