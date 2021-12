En dos años se han emitido ya hasta cuatro ediciones de La isla de las tentaciones y, lo cierto es que cada una sorprende más que la anterior o al menos eso dicen los seguidores del espacio. Este miércoles se emite un nuevo episodio en el que los chicos acuden a la hoguera para ver qué es lo que están haciendo sus parejas en Villa Paraíso. Tal y como ha avanzado en exclusiva el citado formato, Sandra Barneda vive su grabación más complicada al ver derrumbarse a Alejandro.

El concursante abandona el círculo de fuego y se marcha gritando que “no puede más”. En ese momento, la presentadora se queda sin palabras y al ver así a la pareja de Tania no pudo aguantar y rompió a llorar. “Yo no pude seguir la grabación”, contó hace unos días en El Debate a la madre de Alejandro. «Yo no soy una persona que suelo expresar mis sentimientos cuando estoy trabajando y me cogió un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vivimos en ese momento», indicó.

Esta noche es cuando saldrán a la luz las imágenes que provocaron esa reacción en Alejandro. Resulta que, su pareja tuvo una cita con uno de los solteros, Stiven, donde recnoció que había conectado con él, además en dicho visionado Tania reconoce que si se tuviera que ir del programa en ese momento se iba «sola». Palabras que rompieron por completo al exconcursante de Gran Hermano.

Por otro lado, también se podrá ver en esta nueva entrega cómo Zoe irrumpe en la hoguera de los chicos. Sin duda, un suceso histórico que no había ocurrido hasta ahora en el espacio presentado por Barneda. La concursante no puede más y ha decidido recorrerse la isla para poder hablar con Josué, un gesto a la desesperada que termina con la llamada de atención de Sandra Barneda, que se queda atónica ante lo ocurrido.

Hay algunas actitudes de Josué que no le han gustado a nada a Zoe y en un intento de salvar su relación toma la decisión de hablar con él. Ya la primera hoguera fue muy dura para la influencer, ya que tuvo que ver imágenes de su chico flirteando con Dariany -una de las solteras-. Zoe acabó llorando y muy dolida por la situación y terminó abandonando el encuentro. «¡Qué asco!», expresó mientras se marchaba corriendo. Después, recapacitó y pidió disculpas por su comportamiento, pues reconoció que es muy intensa. También se vivirán a lo largo de esta noche las primeras infidelidades que marcarán el trascurso del formato que no ha hecho nada más empezar…