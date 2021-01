‘La Isla de las Tentaciones 3’ ha arrancado arrasando en audiencia, con 3 millones de espectadores pendientes de esta nueva entrega del programa estrella de Mediaset en el último año. Un formato que ha añadido varias novedades y que, como ya adelantaba horas antes de su estreno Sandra Barneda, va a ser una edición más brutal que la anterior. La esencia del programa sigue siendo la misma, 5 parejas que quieren poner a prueba su relación, aunque en esta ocasión ya son historias consolidadas con relaciones que van desde los 3 a los 5 años. Lola y Diego, Jesús y Marina, Hugo y Lara, Raúl y Claudia y Manuel y Lucía, son las parejas que convivirán con veinte solteros en sus respectivas villas.

Nada más llegar a la playa, Sandra Barneda les recibía y ya adelantaba que todo iba a ser diferente a lo que se había visto anteriormente: «‘La Isla de las Tentaciones’ ya no es como la conocéis. Os aseguro que no va a ser nada fácil». Los nervios y las lágrimas comenzaron a surgir entre los diez participantes. «Yo me he dado cuenta ahora del golpe de realidad. Me da miedo romper nuestra familia», decía Lola, que se enamoró de Diego en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Manuel, pareja de Lucía comenzaba a llorar entonces: «Yo sé que le he hecho mucho daño, pero también he sufrido. Quiero demostrarle que he cambiado. Estoy aquí para solucionar todos los problemas del pasado». No hubo tiempo para más, solo para despedirse y emprender sus caminos hacia Villa Playa -los chicos-, y Villa Montaña -las chicas-.

Con cada grupo en la que será su casa durante las siguientes semanas, la presentadora ha hablado con cada uno de ellos y les ha preguntado por lo que estarían dispuestos a tolerar del otro. Tan solo era el paso para hacer las presentaciones con el nuevo elemento del reality: la luz de la tentación. «Acabáis de marcar el límite ahora mismo. Por primera vez sabréis al instante cuándo una de vuestras parejas lo cruza. Esa es la luz de la tentación, que emitirá una señal acústica y luminosa cuando una de vuestras parejas cruce el límite, pero no sabréis quién es».

Un chico que no gusta

“Muchas chicas de aquí te hubieran

elegido”

#LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/cmcKoi950l — Ana 💘 (@Anamari33097517) January 21, 2021

En esta primera gala, tras conocer a las parejas, saber el papel que tendrá la luz de la tentación, y hacer las presentaciones de los solteros, se vivió uno de los primeros momentos trending topic de la noche. Y es que hubo uno de los chicos que no gustó a ninguna de las solteras: Raúl. Las redes sociales estallaban al ver al concursante sin collar, y por ende, sin cita. Lo que provocaba la aparición de un sinfín de memes.

Un cero en Geografía

Otro de los momentos que arrancó las risas de los concursantes y por supuesto, de los twitteros, fue cuando Lucía dejó claro no anda muy fina de oído en cuanto a identificar nacionalidades. Su chico, Manuel, se fijó en Bela, una de las solteras que se presentó explicando que venía de Valencia aunque su acento la delataba. Un acento que a la de Puerto Real le llevó a cruzar el charco. «¿Desde cuándo te gusta a ti una americana?», le preguntaba celosa a su novio, provocando la risa de todos. «Soy árabe», le corregía entonces Bela. Y los memes, volvieron a llenar las redes.

Primer encontronazo

Fue en la presentación de los solteros cuando se vivió la primera discusión entre una de las parejas. Si todavía recordamos a Marta Peñate llamándole «chihuahua» a la soltera elegida por Lester, en esta ocasión han sido Lola y Diego quienes se han enfrentado por Alba. Ella fue el motivo por el que la pareja vivió una fuerte crisis meses antes de ir al programa. Diego, que acaba de empezar su carrera en la música, grabó un videoclip en el que aparecía besándose con dos chicas, a pesar de que Lola le pidió que no lo hiciera. Y una de esas chicas era Alba.

«No estoy celosa, me jode darte protagonismo», se justificaba Lola tras su reacción. «Mi crisis fue a raíz de ese videoclip, me dijo que no iban a llegar a beso y me encontré una bacanal», explicaba entonces. Comienzan las dudas y ya se espera que la luz de la tentación suene.