Isabel Pantoja no tiene teléfono móvil: así fue el día que su hermano Agustín se lo quitó

A lo largo de los años, la figura de Agustín Pantoja ha crecido exponencialmente al ritmo que lo ha hecho su hermana Isabel. Eso sí, como máximo escudero de la artista durante toda su trayectoria sobre los escenarios. No obstante, más allá de la faceta profesional, en las últimas semanas el hermano de la tonadillera ha aumentado su protagonismo en los titulares del país tras ser cuestionado acerca de los supuestos celos que podría llegar a sentir sobre la relación que mantiene la intérprete de Marinero de luces con Mariló de la Rubia, una de sus íntimas amigas. Como no podía ser de otra manera, están saliendo a la luz varios detalles de la vida personal de Isabel que, hasta ahora, no eran conocidos, como el no poseer teléfono móvil en contra de su voluntad y por decisión de su hermano.

Así lo ha asegurado Antonio Rossi, este viernes, 7 de junio desde el plató del programa Vamos a ver. El periodista ha contado que Agustín Pantoja le quitó el teléfono móvil a su hermana el día que vivió una fuerte discusión con su hijo Kiko Rivera en el hospital. En ese mismo momento, Agustín decidió apagar el dispositivo y, desde entonces, la cantante no tiene una línea propia de telefonía. Cuando quiere ponerse en contacto con cualquier persona, utiliza el teléfono de Agustín, según el colaborador.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Lo cierto es que esta información, aunque no de forma tan detallada, ya fue comentada por Isa Pantoja en el año 2022, cuando reconoció en riguroso directo, desde El programa del verano, que para poder contactar con su madre tenía que «escribir a otras personas», sin dar nombres concretos, los cuales, a día de hoy, ha sacado a relucir Antonio Rossi.

Una nueva ruptura de amistad

Además de hablar de la incomunicación en la que vive Isabel Pantoja, el periodista mencionado también ha informado en exclusiva de que Mariló de la Rubia, íntima amiga de la artista, y su familia, han dicho «basta» y han decidido romper con todo tipo de vinculo con el clan Pantoja: «No vamos a volver a verla en ninguno de sus conciertos», explicaba. Todo se remonta al concierto que ofreció la cantante en Zaragoza el pasado 25 de mayo, donde Agustín y Mariló tuvieron un encontronazo que habría sido el detonante para terminar con todo tipo de contacto. Sin embargo, diferentes medios han apuntado que, por primera vez, Isabel podría haberse enfrentado a su hermano, mostrándose completamente en contra de la actitud que ha tenido con la cordobesa.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín, en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a todos estos datos, Antonio Rossi ha destacado que sabe de primera mano que «Isabel Pantoja está al lado de su hermano y lo estará siempre»: «Él es la única persona en la que vuelca toda su confianza y jamás se va a romper esa relación», concluía.