Isa Pantoja advierte a su madre: "No me toquéis las narices y entonces yo no hablaré"

Además, Isa ha destacado que gracias a su ex niñera ha aprendido muchas cosas sobre su adopción, subrayando así la importancia de su relación con ella; y ha reiterado su desaprobación hacia las indirectas que su madre da en sus conciertos: «No sé si lo hace porque espera una respuesta de mi parte. Sabe exactamente dónde tocarme. Un hijo duele más que a nadie y debería dolerle especialmente a ella, ya que fue ella quien me buscó, no fue un capricho, me buscó a mí. Las cosas que duelen, y para mí, la relación con un hijo está por encima de todo». Con estas palabras, Isa hace referencia al hecho de que Isabel Pantoja fue quien la adoptó por su propia voluntad, por lo que no entiende el aparente desinterés actual de su madre hacia ella. «No me toquéis las narices y no hablaré yo. Mi familia me tendría que haber contado cosas de mi adopción y me enteré de cosas por Dulce».