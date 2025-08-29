Hace justo un mes, Irene Villa reapareció intubada desde la cama de un hospital. La escritora pasó por una cirugía de columna para ponerse una prótesis. Horas después su marido, David Serrato, compartió un vídeo de la también deportista paralímica, que contó en primera persona lo que había ocurrido: «Por fin cojo el móvil, como estaba entubada tampoco me apetecía hablar, estuve dormida un montón de tiempo. Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España, el Doctor Álvarez ya me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez. Gracias por todo».

Semanas después de su paso por quirófano, y tras un verano en el que no ha dejado de hacer planes con sus hijos en común con Juan Pablo Lauro -tal y como ha dado cuenta en sus redes-, ahora ha reaparecido para hablar sobre su proceso de recuperación.

Irene Villa desde el hospital. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Irene Villa reaparece para dar testimonio de su operación

«Ya se ha cumplido un mes de la operación. Todavía tengo la rajita… Debajo tengo otra, porque ya os dije que me había hecho la C6 hace diecisiete años que tuve una caída de esquí. Al médico le dije: «Ponme entera de titanio y ya no vengo más». ¿En qué momento he repetido esta frase tantas veces?», ha comenzado diciendo.

La esquiadora, que tiene una gran influencia en redes sociales -ya que acumula más de ciento cincuenta mil seguidores-, ha aprovechado para lanzar un mensaje a aquellas personas que tienen dudas a la hora de pasar por quirófano: «El poder de las palabras… Os sorprende que vuelva a nadar, que vuelva a remar, que no hice el descenso del Sella, me lo perdí porque estaba recién operada, pero algo de actividad física he recuperado. Es que yo no he estado un mes parada. O te mueves, o caducas. Somos agua y el agua no puede estar estancada, porque se pudre. A los que me estáis escribiendo diciendo que os tenéis que operar, creo que es lo mejor que podéis hacer. Ojo cuando buscamos cosas por internet de lo que nos ocurre, porque ahí todo el mundo vierte lo peor que le ha pasado. Yo lo que sí que hice es meter una resonancia en el chat GPT, que me dijo: «Reposo relativo, no cargar peso, malas posturas…». ¿Pero tú te crees que con tres hijos, con la actividad que yo tengo, con el deporte, voy a poder hacer esto teniendo la hernia que tenía? La medicación la justa y necesaria. No quiero estar toda la vida con antiinflamatorios, con relajantes musculares… El médico es el que sabe y él me dijo: «Está indicadísima la artrodesis cervical anterior por aquí -dice señalándose el cuello-«.

La periodista ha aclarado que, aunque su comunidad no lo crea, ella «no es de otro planeta» y que «también le preocupan» las operaciones médicas. Sin embargo, se hizo una pregunta que le hizo cambiar de parecer: «¿Y cuál fue esa razón de peso? Sino te operas, no vas a poder volver a esquiar, así que dije que a quirófano. Rápido, indoloro y enseguida volví a estar recuperada. Me dolía todo cuando me apoyaba en el brazo izquierdo, era un dolor tremendo, me operé para mejorar mi calidad de vida. Tenemos una sanidad increíble y vas a estar mejor. Cada caída requiere energía extra, es peor el miedo a sufrir que el propio sufrimiento. Entrad con alegría al quirófano».