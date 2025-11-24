Irene Rosales sobre sus fotografías con Guillermo, su actual pareja: "No tengo por qué esconderme"

Después de su mediática ruptura con Kiko Rivera, Irene Rosales vuelve a sonreír. La sevillana ha rehecho su vida sentimental de la mano de Guillermo, un empresario de 41 años, y aunque ambos no dejan de demostrar que se encuentran viviendo un idílico momento, lo cierto es que no está siendo exento de polémica. Varias ex parejas de Guillermo han hablado públicamente, dejando entrever la posibilidad de que él haya sido infiel a Irene, así como ahora, el paparazzi Sergio Garrido ha asegurado que las imágenes que han publicado varias revistas de nuestro país de la pareja (paseando de la mano y con actitud cariñosa), habrían sido pactadas.

En todo momento, Irene ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, pero tras salir a la luz esta última información en el programa Fiesta, la ex nuera de la tonadillera ha decidido entrar por teléfono en el programa y dar su versión de los hechos. «Para nada es un pactado. En las primeras aún no se sabía el asunto e íbamos con más cuidado; en las segundas, como ya se habían publicado las primeras, pues íbamos más relajados y nos daba igual que nos pillaran […] Yo veo a los periodistas y no me escondo. Actúo con toda la normalidad del mundo», comenzaba a decir.

Emma García y Luis Rollán hablando en directo con Irene Rosales en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«No quiero esconderme de algo con lo que no estoy haciendo daño a nadie. Está siendo un momento feliz y bonito en mi vida», sentenciaba. Añadía que lo único por lo que había recibido dinero era por la entrevista que concedió a la revista Semana, en la que habló sobre su ruptura con Kiko Rivera. Al mismo tiempo, también hacía hincapié en que Guillermo no ha cobrado nada por ningunas fotografías y que tampoco tenía intención de hacerlo. «No quiero saber nada de este asunto. Me respeta a mí al máximo», decía.

Irene Rosales se pronuncia sobre la entrevista de Isa Pantoja en ‘¡De viernes!’

Horas antes de esta intervención telefónica en el programa Fiesta, Irene Rosales fue sorprendida por las cámaras de Gtres en Jerez de la Frontera (Cádiz). Los reporteros, como no podía ser de otra manera, le preguntaron por las declaraciones que había ofrecido Isa Pantoja en ¡De viernes!, donde aseguró que la sevillana no había puesto de su parte para que Kiko y ella pudieran arreglar las cosas, algo con lo que Irene ha sido clara. «No he visto nada, pero ya son capítulos cerrados por mi parte. Y nada, vengo a disfrutar de Jerez, de su ambiente y de toda mi gente», expresaba. En cuanto a la relación que mantiene con el DJ, Rosales ha vuelto a señalar «que está todo estupendo» porque es el padre de sus hijas. «Todo muy bien», concluía sin entrar en mayores detalles.