Irene Rosales responde a Isa Pantoja de una forma contundente: "Eso ya es pasado"

Irene Rosales ha reaparecido después de la entrevista que Isa Pantoja ha dado en ¡De Viernes! y, en contra de lo que muchos pensaban, se ha negado a permanecer en silencio. Eso sí, tampoco ha atacado a nadie, simplemente le ha restado hierro al asunto recordando que ella ya no forma parte de la familia, por eso no se ha ocupado en ver la intervención de su ex cuñada.

La sevillana se ha trasladado a Jerez para pasar un rato con sus amigas y, antes de reunirse con el grupo, ha respondido a un equipo de la agencia Gtres. Cuando ha escuchado el nombre de Chabelita, ha intentado cambiar de tema asegurando: «No he visto nada». Tal y como hemos recogido en LOOK, la hija de Isabel Pantoja aseguró que Irene no había remado a favor de obra. Según dice, Rosales nunca jugó un papel mediador entre Kiko Rivera y su madre.

Irene Rosales en Jerez. (Foto: Gtres)

La protagonista de esta noticia se niega a tener más problemas mediáticos, así que se ha desmarcado de este asunto recordando que los escándalos de los Pantoja ya no le pertenecen. «No he visto nada, pero esos son capítulos cerrados por mi parte y nada. Yo vengo a disfrutar de Jerez y de su ambiente con toda mi gente». No obstante, ha recalcado que no tiene ningún problema con nadie y mucho menos con Kiko Rivera.

Cuando le han preguntado, ha respondido: «Muy bien, es el padre de mis hijas y está todo estupendo». De esta forma, ha demostrado que, hasta la fecha, ha cumplido con su palabra y no ha hecho ningún comentario negativo sobre el DJ.

Las declaraciones de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha sido clara y no se ha dejado ningún detalle en el tintero. Durante un tiempo ha evitado el tema, pero ahora se siente con fuerzas y quiere decir lo que piensa de su hermano. Reconoce que Kiko le puso un mensaje dándole la enhorabuena por su segundo hijo. Era algo que parecía que no iba a hacer y que de pronto hizo, pero no es suficiente.

Isa Pantoja en su programa. (Foto: Telecinco)

«Es complicado, porque ya había hecho mi vida sin tener a Kiko y sin pensar en lo que ha pasado. Es duro, porque de repente vuelve cuando pensaba que estaba todo perdido», comenta al respecto. Tampoco tiene ningún problema en reconocer que, según piensa, el DJ quiere acercarse a ella porque después de separarse de Irene Rosales se siente sólo.

Irene Rosales ha sido señalada

Isa Pantoja ha admitido algo importante: «Mi hermano ha sido alguien muy importante y lo sigue siendo». El problema es que está muy decepcionada y no ha sentido que Kiko estuviera arrepentido, por eso no ha hecho nada por acercarse a él. Es aquí donde entra en juego Irene, pues cree que ella le debería haber animado.

Chabelita confirma que Irene «no ha ayudado» a solucionar los problemas familiares. «Mi marido sí me decía: por qué no le das otra oportunidad a Kiko. Yo no creo que Irene haya hecho eso» , ha declarado en Telecinco. Rosales se ha negado a responder así que nos hemos quedado sin saber una parte de la historia, pero ¿hasta cuándo durará el silencio de la sevillana?