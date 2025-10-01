Antonio Orozco visitó este miércoles La Revuelta para presentar su primer libro, Inevitablemente yo, en una entrevista en la que el cantante catalán se mostró más sincero y cercano que nunca. Durante la conversación con David Broncano, Orozco habló de su vida personal, sus supersticiones y los cambios profundos que ha vivido en los últimos años, ofreciendo a los espectadores una visión íntima de su trayectoria más allá de los escenarios. Entre confesiones sobre sus hábitos y reflexiones sobre momentos difíciles, el artista repasó cómo ha aprendido a priorizar su salud, su familia y su bienestar emocional.

La publicación de Inevitablemente yo representa un hito en la vida de Antonio Orozco. En su primer libro, el artista abre su corazón y narra momentos clave de su carrera y de su vida personal, desde las crisis profesionales hasta las pérdidas afectivas que marcaron su existencia. «Decidí parar todo en mi vida cuando sentí que ya no podía más. Cuando tocas fondo, lo único que te queda es ir hacia arriba», explicó durante la entrevista, refiriéndose a un periodo en el que estuvo a punto de perder la voz y sufrió un agotamiento físico y mental extremo.

Antonio Orozco en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Antonio Orozco no rehuyó los aspectos más dolorosos de su vida personal. Recordó la pérdida de Marina, su primera novia, y de Susana Prat, madre de su hijo, ambas víctimas de cáncer, y cómo estas tragedias lo llevaron a centrarse en su hijo Jan y en reconstruir su vida. Hoy, Orozco disfruta de un nuevo amor y de su hija Antonella, de cuatro años, y ha aprendido a equilibrar su vida familiar con su carrera musical y su reciente faceta como escritor.

El cantante también habló de su transformación personal. Con el apoyo de profesionales en nutrición, ejercicio y salud mental, Orozco ha logrado mejorar tanto su condición física como emocional. Aprendió a relacionarse de manera diferente con la comida, a incorporar el ejercicio a su rutina y a gestionar la ansiedad que había acumulado durante años. Además, subrayó la importancia de la terapia psicológica: «Antes de cambiar mis hábitos, primero tenía que cambiar mi modo de pensar», afirmó, dejando claro que su recuperación ha sido tanto mental como física.

Antonio Orozco en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Supersticiones y pequeños rituales: los amuletos de Orozco

En la charla, Orozco relató cómo, tras haberse roto el tobillo en un concierto, empezó a llevar siempre calcetines de rayas en los días que considera importantes, un gesto que se ha convertido en su pequeño amuleto. También explicó que ha dejado de usar camisetas amarillas, un color que ahora evita por lo que simboliza para él, buscando mantener un entorno positivo y alejado de la mala suerte. Estas costumbres, aunque aparentemente simples, reflejan la importancia que concede a los rituales que le ayudan a afrontar situaciones de presión y concentración.