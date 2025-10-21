La infanta Cristina se encuentra con Carlos III en un plan fuera de agenda

La infanta Cristina ha hecho un viaje exprés a Londres. Una visita en la que ha tenido la oportunidad de coincidir con el rey Carlos III. La hermana del Rey Felipe VI participó la pasada semana en una recepción organizada por el monarca británico en el Palacio de St. James con motivo de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA). Se trata de una fundación creada por el padre del príncipe de Gales que reúne a expertos en diferentes ámbitos y que pone el foco en la importancia de la naturaleza en la salud humana.

Durante la cumbre se llevaron a cabo diferentes actividades, como mesas redondas y debates, así como la mencionada recepción en la que por primera vez participó la Fundación La Caixa como Custodian Member de la CBA. Esto se debe al compromiso de la organización con la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con la naturaleza.

Pablo Urdangarin con la infanta Cristina en un partido. (Foto: Gtres)

La fundación para la que trabaja la infanta Cristina va a apoyar a partir de ahora a la CBA en su trabajo contra los incendios forestales y otras cuestiones relacionadas con la naturaleza, como inundaciones o sequías. Todos estos temas tienen un impacto en la salud y el bienestar de las personas. El pasado mes de junio se firmó un acuerdo entre las dos entidades en el que, además, se va a poner en marcha un centro europeo en Cap Roig para apoyar actividades que promuevan la transición ecológica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Palahí (@palahi_marc)

La infanta Cristina fue una de las asistentes a esta recepción, en la que también estuvo el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa. La hermana del Rey Felipe VI es desde hace muchos años directora del área internacional de la Fundación La Caixa y fue éste el papel que ejerció en el acto. Nada que ver con la Casa Real.

La relación entre la infanta y el rey Carlos III no es especialmente cercana, aunque no cabe duda de que los vínculos familiares están presentes y, de hecho, ambos han coincidido en algunas ocasiones a lo largo de los años, durante el tiempo que doña Cristina fue parte de la Familia Real. Por ejemplo, en la visita oficial que Carlos y Diana hicieron a España en el año 1987 y también cuando estuvieron de vacaciones en Mallorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Un lugar especial

Para la infanta Cristina, el Reino Unido es un lugar con el que tiene una conexión especial en estos momentos. Hay que recordar que su hija menor, Irene Urdangarin, estudia en Oxford, mientras que el mayor, Juan, reside en la capital británica. Aunque en esta ocasión no se tiene constancia de si ha aprovechado para verlos, lo cierto es que sus visitas al país son bastante frecuentes. Doña Cristina siempre ha estado muy unida a sus hijos, más aún desde el divorcio de Iñaki Urdangarin. Prueba de ello es las numerosas veces que la vemos animando a Pablo desde las gradas de los estadios en los que juega.