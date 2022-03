El inesperado revés en el viaje de los Duques de Cambridge por el Caribe

Tras visitar Dinamarca y Dubái, Kate Middleton y el príncipe Guillermo habían planeado trasladarse hasta el Caribe para hacer un viaje oficial enmarcado en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Entre hoy, 19 de marzo y el próximo 26, tenían pensado hacer un tour donde su primera parada era Belice, después Jamaica y, como último destino, Las Bahamas, los tres países que forman parte de la Commonwealth y, por tanto, tienen como jefa de Estado a la Reina de Inglaterra. Sin embargo, este tour, apenas unas horas antes de comenzar, se ha modificado.

El Palacio de Kensington ha comunicado que será en el primer destino donde no se llevará la ruta inicialmente programada. Allí, el Príncipe y su esposa tenían planeado conocer la granja de cacao Akte’iL Ha en Indian Creek, al tratarse de un gran ejemplo de agricultura sostenible. No obstante, los planes han sufrido un revés al encontrarse a los residentes manifestándose en contra de esta visita. “No queremos que aterricen en nuestra tierra, ese es el mensaje que queremos enviar”, ha manifestado el presidente de la aldea, Sebastian Shol, como ha informado Daily Mail. Parece que el motivo del rechazo se debe a un presunto “colonialismo” como ha expresado Dionisio Shol, el líder de la juventud de la aldea, al considerar que los Duques de Cambridge, al aterrizar con su helicóptero en su campo de fútbol no están respetando a los líderes de la comunidad.

“El organizador nos dijo que teníamos que dejarles usar el campo de fútbol y que la gente del pueblo tenía que verse bien a ojos de las personas que iban a venir. Pero no querían revelar quiénes eran esas personas. Finalmente, alguien dijo que era el príncipe Guillermo el que venía a nuestro pueblo. Ahí es donde surgió el primer problema. Son personas de alto perfil, las respetamos, pero también tienen que respetar a los líderes de la comunidad. Dar órdenes a los líderes de la comunidad no sentó bien a la comunidad”, ha expresado Sebastian Shol. Ante la polémica, el segundo en la línea de sucesión al trono británico y su esposa se han visto obligados a salir del Reino Unido más tarde de lo previsto y, como ha manifestado el Gobierno de Belice en un comunicado, los Duques harán una visita a otro punto del país. “Debido a problemas en este pueblo, el Gobierno de Belice activó su planificación de contingencia y se seleccionó otro lugar para mostrar el espíritu empresarialde la comunidad maya en la industria del cacao”, así ha compartido Daily Mail.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton llegarán al aeropuerto del citado país la tarde del sábado 19 y, una vez en el país, se desplazarán hasta el centro de la ciudad para reunirse con el primer ministro, Johnny Briceño. Cuando se desplacen a Jamaica, en la que será su segunda parada, los Duques de Cambridge se reunirán con las Fuerzas de Defensa y celebrarán el legado de Bob Marley y de otros músicos locales innovadores. Para concluir este tour por el Caribe, viajarán hasta Las Bahamas, donde serán testigos del famoso desfile de música, bailes y disfraces, Junkanoo.