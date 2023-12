No cabe la menor duda de que, Aitana Ocaña se ha convertido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras en una de las artistas de género pop del momento. Su transformación desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, en 2018, ha ido in crescendo, logrando reunir todo un ejército de fans que la siguen a cada concierto que da. Actualmente se encuentra en Argentina, con motivo de su exitosa gira. En este viaje cruzando el Atlántico, Aitana ha aprovechado para estar en el podcast Sería increíble, donde la catalana ha hablado como nunca de su esfera personal.

Aitana / YouTube

«Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he estado soltera… estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos…», ha reconocido la cantante semanas después de que Sebastián Yatra confirmara su inesperada ruptura. En el marco de esta conversación, Aitana también ha hablado de quién ha sido su primer amor.

Aitana junto a Javier Ambrossi y Cepeda / Gtres

La intérprete de Mariposas se ha sincerado y ha indicado que la primera persona que la robó el corazón fue cuando ella tan solo tenía 19 años y que fue un romance que duró 4 años. Aunque no dijo el nombre de la persona, encaja en el tiempo en el que estuvo con Miguel Bernardeau. Una vez terminó el concurso de TVE, Aitana inició un breve noviazgo, de apenas unos meses con otro de los participantes: Cepeda. Aunque hicieron público lo suyo y compartieron tiempo juntos, finalmente tomaron la decisión de continuar sus vidas por caminos separados.

En octubre de 2018, Cepeda publicó en sus redes un comunicado, anunciado el fin de su historia con la artista. «¡Hola! Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que realmente estáis aquí por la música. Para los demás, los que no están aquí por la música, espero comprensión y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas. Un abrazo a todos», expresó.

Por su parte, Ocaña también lanzó una breve misiva: «Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás… gracias», indicó en X (antiguo Twitter).

Aitana y Miguel Bernardeau / Redes sociales

Cuando Luis Cepeda y Aitana terminaron, la cantante encontró de nuevo el amor. Junto a Miguel Bernardau formaron una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Hicieron público su noviazgo en 2019 y a finales de 2022 salió a la luz que habían terminado, poco después de la promoción de su primera serie juntos para Disney+, La Última.

Aitana y Sebastián Yatra por las calles de Madrid / Gtres

Tras esto, se supo que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra habían iniciado un romance, aunque nunca confirmaron que estaban juntos había pruebas más que evidentes del vínculo sentimental que les unía. Hasta que el propio Yatra confirmó su ruptura, el 27 de noviembre. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», dijo el cantante a los micrófonos del canal mexicano Telediario.