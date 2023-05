La última canción de Shakira (46), Acróstico, está dando tanto o más de que hablar que su colaboración con el productor argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions #53. Pues, si bien es cierto que la colombiana parece haber dejado a un lado las indirectas, o más bien directas, a su ex pareja, Gerard Pique (36), y a la actual pareja de éste, Clara Chía (23); que sus hijos en común con el futbolista participen en el videoclip del nuevo tema de la cantante, habría gustado entre poco o nada al catalán, quien se habría enterado además de este hecho cuando el tema «ha visto la luz», según la periodista Lorena Vázquez. «Él no lo sabía, ni se le ha pedido permiso, ni autorización y parece ser, que ni sus hijos se lo habían dicho. Está en shock», expresó.

Tampoco lo haría que sus amigos más allegados se posicionen públicamente a favor de la intérprete de Waka Waka o Hip’s don’t lie en los sonados episodios que está protagonizando la ex pareja tras su ruptura definitiva. Es el caso del streamer Ibai Llanos (28), con quien el que fuera jugador del FC Barcelona creó la Kings League, una liga de fútbol siete en Barcelona junto con otras personalidades destacadas del fútbol y transmisores del universo 2.0; y ha demostrado tener, al menos hasta ahora, una muy buena amistad.

Ibai ha confesado a través de un directo en su canal de Twitch que, pese a no haber reaccionado el día de su publicación a la nueva canción de Shakira, lleva escuchando el tema desde entonces y está «viciado»: «Os tengo que decir una cosa, estoy completamente viciado a esta canción. Es una caricia al alma», expresa. «Esta canción es muy dura, es para que te abracen el corazón. Es para que te la pongan por la noche, te abracen y te digan que todo está bien. Estoy enganchadísimo a esta canción, la parte de Sasha es que es increíble. Me mola, me mola mucho», añade.

«Que bonita es, tío. Tiene un montón de referencias. Luego, a parte, creo que están de mudanza, luego hay mucha gente que lo explica y todo eso; pero estoy enganchado al estribillo, la verdad, estoy enganchado al estribillo», concluye Ibai.

Las palabras del vasco llegan, curiosamente o no, apenas unas horas después de que ambos [Ibai y Piqué] protagonizaran un tenso encuentro durante una charla con motivo precisamente de la competición antes mencionada, y tras un comentario racista del deportista. El ex defensa blaugrana utilizó la palabra Gitano de manera despectiva, lo que automáticamente generó una respuesta de Ibai Llanos. «El tema de los entrenamientos. Como solo tenemos un día en el Cupra, si se quedan los entrenadores de otros equipos a ver nuestro entrenamiento, ¿Podemos pedir que se vayan?», fueron las palabras que han desencadenado la respuesta de Piqué. «Vaya gitanos, pero vaya gitanos, pero ¿esto qué es?», dijo.

En ese momento, con gesto de enfado y negando con el dedo, Ibai pidió que la cámara dejara de enfocarlo, deshaciéndose así de las palabras de su compañero. «No, no, no, no, no no. A mí no me enfoques, cambia ya, que me meten en TikTok. Cambia de plano, hostia», expresó.