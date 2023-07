La inesperada opinión de Boris Izaguirre sobre los vestidos de Tamara Falcó: «Me parecieron…»

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dando para mucho. El matrimonio, que se encuentra en Sudáfrica disfrutando de su agridulce luna de miel debido al inesperado fallecimiento de Marta Chávarri, madre de Álvaro Falcó, celebrará dentro de unos días su primer mes como casados. Se dice pronto, pero el próximo 8 de agosto se cumple el aniversario de la boda que se celebró en el palacio de El Rincón. Enclave hasta el que se desplazaron, aproximadamente, 400 invitados. Aunque hubo una sonada ausencia, la de Boris Izaguirre, el que fuera amigo de la novia.

Boris Izaguirre junto a Tamara Falcó / Gtres

Durante años, Tamara y el presentador han presumido de buena sintonía. De hecho, era habitual verlos juntos en los diferentes actos a los que asistían, pero un día, todo cambió. ¿El motivo? La diseñadora viajó a México para acudir a la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias tras su ruptura con el relaciones públicas. En dicho evento, expresó: «Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto».

Palabras que generaron una gran controversia y por las que Boris hizo un artículo de opinión en El País en el instaba al público a alejar a Tamara de «esa ideología odiosa que la rodea». Fue el principio del fin. Ahora, el conocido presentador que no asistió a la boda del año tras este encontronazo, ha hablado de los estilismos de la que un día fue una de sus íntimas amigas.

Boris Izaguirre en el cumpleaños de Vicky Martín Berrocal / Gtres

Sobre los atuendos que escogió la hija de Isabel Preysler, Boris ha indicado que le parecieron «muy bonitos». «Son de Carolina Herrera y para mi es una persona importantísima», ha añadido con timidez y sin querer entrar en muchos detalles.

Boris Izaguirre con Tamara Falcó en Madrid. / Gtres

Pese a que Boris Izaguirre pidió perdón a la aristócrata, no ha servido de nada porque el distanciamiento sigue marcando las directrices de la inexistente relación que tienen hoy en día. Tras este incidente, la propia Tamara Falcó se explicó durante su paso por El Hormiguero, espacio en el que colabora cada jueves. «A ver, para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto», admitió en un primer momento.

«Todo el mundo que quiera puede ver el vídeo, que dura unos nueve minutos, pero yo ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando, pero estaba hablando sobre mi ex en cuestión. Entonces, como era una cosa de las familias, esto se planeó antes, y yo expliqué las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podía tener una familia con él», continuó. «En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTB ni nada por el estilo. Nada más lejos de mi intención. Es que no soy yo. Creo que si lo lees así, lo puedes sacar de contexto, pero sí ves el vídeo, que además lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver», prosiguió con su explicación. «Yo creo que para todo hay un pico y ahora mismo han decidido utilizar esas palabras en mi contra. De verdad que si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso porque me lo han dicho mis amigos, a los cuales han atacado, de verdad que le pido disculpas y le invito a que vea el vídeo porque no es verdad», zanjó Tamara.