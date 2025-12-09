La inesperada defensa de Bertín Osborne a Gabriela Guillén: "No pienso que sea interesada ni pesetera"

La tensión entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén continúa dando mucho de qué hablar. Y es que desde que salió a la luz su breve pero intenso romance, han protagonizado una relación marcada por las idas y venidas. Recientemente, la de Paraguay aseguraba ante los micrófonos de Gtres que no recibía ningún tipo de pensión por el hijo que tienen en común, mostrándose visiblemente enfadada por dicho asunto. Sin embargo, el presentador se limitaba a señalar que ahora «debería estar más contenta» si le preguntaban al respecto, dejando entrever que pasaba más tiempo con el menor. Un cruce de acusaciones que sin duda ponían de manifiesto que volvían a estar en guerra. Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, el intérprete de Como un vagabundo ha dado un paso atrás en este enfrentamiento y ha salido en defensa de la mencionada.

Según Marisa Martín Blázquez, Bertín considera que Gabriela es muy materialista y que, tras ver sus intenciones, ha decidido no mantener una relación paterno-filial con el niño. Unas declaraciones que han hecho estallar al cantante, mandando un audio a Aurelio Manzano que este ha compartido en directo desde el plató de Fiesta.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

«Hola, Aurelio. Soy Bertín. Estoy absolutamente asombrado con las cosas que se dicen en público. Ayer Marisa dijo algo que me parece muy grave porque jamás lo he dicho ni lo he comentado. Y es que además no lo pienso. Yo nunca he dicho que Gabriela fuera una interesada ni una pesetera. Eso es radicalmente mentira. No solo jamás lo he dicho, es que jamás lo he pensado, porque ella no lo es», comenzaba a decir. «Me parece asombroso que pongan en mi boca cosas que yo ni siquiera he pensado. Por ese motivo es por el que yo no piso un plató para hablar de nada, porque luego dicen los que les da la gana y se lo inventan», sentenciaba.

Marisa Martín Blázquez en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

La reacción de Marisa Martín Blázquez

Como no podía ser de otra manera, tras escuchar las palabras de Bertín, Marisa Martín Blázquez defendía su información y mantenía que jamás había dicho esas palabras. «No viste ni escuchaste lo que yo dije aquí. Te trasladaron una información que puede ser absolutamente incorrecta. Yo no dije que Gabriela fuera una pesetera ni nada de eso», decía, pidiendo al programa que pusieran sus declaraciones íntegras. Aun así, no desaprovechaba la oportunidad de reafirmar sus datos. «Estuve hablando de que no te habían sentado bien las palabras que había dicho Gabriela en ¡De viernes!, que habías reaccionado con mala uva porque te parecía innecesario todo eso. Que no tenías intención de mantener una relación paterno-filial al uso como podrías tener con el resto de hijos», concluía.

Marisa Martín Blázquez en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Por ahora, Gabriela Guillén no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, todo apunta a que, siendo fiel a su estilo directo, sincero y natural, hablará públicamente sobre el tema más pronto que tarde. De hecho, no sería de extrañar que, cuando lo haga, ofrezca su versión más transparente, tal y como ya ha hecho en otras ocasiones en medio del revuelo mediático.