La inesperada confesión de Isa Pantoja tras el tormento que está atravesando Irene Rosales

Es sin duda la exclusiva de la semana. Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner punto y final a su unión después de 11 años de matrimonio y dos hijas en común. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos, ya que, tras haber superado numerosas crisis, habían conseguido seguir adelante superando todos los obstáculos, por lo que nada hacía presagiar el cese de la convivencia entre ellos. Por el momento, tan solo los protagonistas se habían pronunciado al respecto, pero ha llegado el turno de Isa Pi, la hermana del DJ con la que no tiene ninguna comunicación desde hace ya un tiempo.

Ha sido el colaborador Javier de Hoyos quien ha obtenido las primeras palabras de la influencer y las ha desvelado en el plató del programa D corazón, de Televisión Española. Tras ponerse en contacto con ella para conocer cuál era su postura, la respuesta de la joven ha sido clara: «Paso de todo esto» han sido las rotundas palabras que le ha dicho la creadora de contenido al periodista en relación al cisma amoroso que atraviesan la que hasta ahora era su cuñada y su hermano mayor.

Isa Pantoja por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Con estas declaraciones, Isa Pi se ha desmarcado por completo de las vivencias que envuelven a Rosales y a Rivera y, siguiendo la misma línea, ha cerrado totalmente la puerta a un posible acercamiento y menos a una reconciliación con el músico. Una noticia que Isa ha recibido cuando se encuentra poniendo fin a uno de los veranos más dulces de su vida tras haberse convertido en mamá por segunda vez. Cabe recordar que Isa tiene dos hijos; el primero nació de su noviazgo con Alberto Isla y el segundo, al que han llamado Cairo, es fruto del consolidado matrimonio que mantiene con el ex concursante de Gran Hermano, Asraf Beno.

La ruptura de Kiko e Irene

Una vez que el anuncio de la ruptura se hizo público a través de la portada de la revista Semana y después ser confirmado por sus las dos figuras principales de esta historia en redes sociales, han sido muchas las versiones que se han barajado en los distintos platós de televisión. En el programa Espejo Público ha sido la comunicadora Gemma López la que ha apuntado en una dirección clara que desvela que no ha sido tan inesperado para ellos como lo ha sido para los consumidores de información relacionada con la crónica social. «En los dos últimos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable y las guerras han sido continuas», ha deslizado, dejando claro que se trataría de una decisión que se habría fraguado a lo largo del tiempo.

Gemma López en ‘Espejo Público’. (Foto: TVE)

Las mentiras e infidelidades, los problemas económicos y las adicciones de Kiko han marcado, sin duda, el vínculo sentimental que han compartido durante todos estos años. Estos factores han sido, a todas luces, los mismos que han llevado a la pareja a seguir sus caminos por separado. «Irene se habría enterado de ciertos cobros que no cuadraban con la realidad», ha revelado López en relación a esos inconvenientes relacionados con el dinero que ponían en jaque la unión de la familia que han formado. Una situación ante la que Kiko Rivera salió en defensa de Fran, su mánager, y que podría haber sido uno de los detonantes finales de la separación.

Irene Rosales por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Ahora que ya se ha descubierto todo, han comenzado a salir historias de mujeres que sostienen haber conocido a Kiko y que aseguran haber tenido intimidad con él mientras estaba casado. Unas informaciones que podrían hacer mucho daño a Irene y que le harán rememorar todas las deslealtades del pasado.