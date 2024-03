Hace unos días, el maharajá Pacho de Jaipur organizó el tradicional Holi Festival, la conocida fiesta de colores con la que se da la bienvenida a la primavera, en el City Palace de la conocida como ciudad rosa, capital del estado de Rajastán, en la zona noreste del país asiático. En sus predios de La India, Kumar Padmanabh Singh, también jugador de polo y de 25 años, recibió a muchos de sus amigos. Entre ellos, destacó la presencia de una española, Inés de Cominges.

Inés de Cominges, en La India. / @inesdecominges

La joven, rindiendo homenaje a Anita Delgado, la malagueña que se convirtió en maharaní de Kaphurtala y cuya vida noveló Javier Moro en El sari rojo, se convirtió en la reina de la noche con un espectacular vestido del mismo color firmado por Natan, responsable del estilismo de consortes europeas, como Matilde de Bélgica o Máxima de Holanda. Lo combinó con un majestuoso collar de brillantes y esmeraldas. Una espectacular imagen que contrastaba con el exotismo de la velada animada con elefantes pintados, espectáculos de fuego, carruajes de época y pétalos de flores.

Inés de Cominges, en La India. / @inesdecominges

La prescriptora de moda madrileña desciende del linaje nobiliario francés de Saint-Bertrand-de-Comminges, aunque nació en la capital. Actualmente, vive en París. Sus padres se dedican al sector inmobiliario y ella es una de las anfitrionas más exquisitas del nuevo gotha internacional, junto a a amigas como la ilustradora y aristócrata Tatiana de Nicolay, hija de Ghislain y Elizabeth de Nicolay, que también viajó a India, o María de la Orden, la diseñadora casada con Edward Bouyges, heredero de una de las grandes fortunas de Francia.

Licenciada en Moda por el Istituto Marangoni de Londres (Reino Unido), se casó en 2019 en el palacio de su amigo Pacho junto a su marido, el empresario belga François du Chastel, el fundador de la marca de mocasines Chatelles, con el que previamente había celebrado una ceremonia íntima en Asturias y padre de sus dos hijos, Gaston y Casimir. Su relación con Pacho comenzó a través de dos primos de él, Dhruv y Devisha. “Hace un tiempo Dhruv me avisó de que Pacho venía a París, y como entonces él era muy joven, me dijo: ‘Por favor, Inés, ocúpate de Pacho, que no esté solo, llévalo contigo a tus fiestas’. Al final nos hicimos íntimos. Es un chico más bueno que el pan. Ahora está estudiando en Roma. Se enorgullece mucho de la familia de la que proviene y la honra enormemente. A nosotros nos ha cogido un cariño inmenso”, dijo Inés a Vanity Fair en 2019.

Inés de Cominges y Tatiana de Nicolay, en La India. / @inesdecominges

La corte española de Pacho de Jaipur la componen Joana de la Fuente, la mejor estilista de España; la diseñadora Carolina Adriana Herrera; la artista Belén Ordovás Lladó y la it girl Inés Ybarra, de la conocida familia de empresarios, entre otros. Ellas viajan cuando pueden a presenciar el Holika Dahan, la fiesta que, como si fuesen las Fallas de Valencia, simbolizan el fin del mal. De ahí que Inés de Cominges haya sido puro fuego en su desfile en La India.