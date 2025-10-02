La impresionante tiara que la duquesa de Alba vendió para cumplir un deseo de Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan cuentan ya las horas para darse el sí, quiero. Tras varios años de discreta relación, la pareja contraerá matrimonio el próximo sábado en Sevilla, en la iglesia del Cristo de los Gitanos. Un templo muy especial para la familia del novio, ya que es allí donde reposan las cenizas de su madre, la anterior duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

En las últimas semanas han ido conociéndose detalles de cómo será el enlace y sobre quiénes acompañarán a la pareja en este día tan especial. Se sabe que la ceremonia religiosa estará oficiada por el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, muy cercano a la familia del novio. El rito comenzará a mediodía y después se celebrará un banquete en la finca Las Arroyuelas, ubicada en Carmona y propiedad del duque de Arjona y conde de Salvatierra. Cayetano va a vestir el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, mientras que su prometida ha confiado en el buen hacer de Navascués para este día tan especial.

Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Como es lógico, el vestido de la novia es el secreto mejor guardado de cualquier boda, pero en este caso también hay un especial interés por las joyas que Bárbara lucirá en esta jornada tan importante, en la que pasará a ser miembro oficial de una de las dinastías más relevantes de nuestro país. Sobre todo, por si llevará o no tiara y cuál de las piezas que forman parte del joyero de los Alba podría escoger.

En el caso de Genoveva Casanova, la mexicana utilizó una pulsera a modo de tiara. Eugenia Martínez de Irujo ha sido la única que ha llevado la diadema de Eugenia de Montijo, la misma que lució la propia duquesa en su boda con Luis Martínez de Irujo. Tanto Sofía Palazuelo como Belén Corsini prefirieron no llevar tiara como tal, mientras que Matilde Solís y María de Hohenlohe-Langeburg se casaron con la espectacular Tiara Rusa sobre sus cabezas. Una pieza que, por cierto, ya no forma parte del joyero de los Alba porque la duquesa la subastó para hacerle un regalo muy especial a Cayetano.

Matilde Solís con la Tiara Rusa en su boda. (Foto: Gtres)

La Tiara Rusa de los Alba

La madre de Cayetano Martínez de Irujo heredó la Tiara Rusa de su abuela materna, María del Rosario de Gurtubay. Durante muchos años fue una de las piezas más importantes de su joyero y la utilizó en multitud de ocasiones. Esta diadema es de estilo art decó y aunque se ha comentado en alguna ocasión que perteneció a la madre de Nicolás II, la realidad es que fue realizada por la casa de joyería Ansorena a principios del siglo XX. Según el perfil de @archivodejoyas, la pieza probablemente se encargó con motivo de la boda de María del Rosario de Silva con Jaboco Fitz-James Stuart, duque de Alba. De hecho, la pieza aparece descrita en el inventario de joyas de la madre de la duquesa de Alba como una corona rusa con brillantes por su parecido a los tocados típicos de la corte rusa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Archivo de Joyas (@archivodejoyas)



Cayetana de Alba prestó la diadema tanto a Matilde Solís para su boda con su hijo mayor -actual duque de Alba-, así como a la princesa María de Hohenlohe-Langeburg en su enlace con el duque de Aliaga.

En los años 90 la pieza fue vendida junto a algunas otras. La propia duquesa de Alba explicó en sus memorias que la puso a la venta porque necesitaba liquidez para comprarle un caballo de salto a su hijo Cayetano. «Tuve que venderla para que Cayetano pudiera comprarse un caballo maravilloso, Gigoló y pudiera dedicarse a la equitación y competir», reveló la aristócrata. Cayetano utilizó el caballo en numerosas competiciones de salto, incluso en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Años más tarde, la diadema apareció en Nueva York, en la colección del joyero Joseph Saidian & Sons. En 2022, la casa estadounidense M.S. Rau Jewels de Nueva Orleans la sacó a subasta por más de dos millones de euros, pero no suscitó el interés esperado. Por ese motivo, la familia Saidian decidió retirarla y conservarla para su uso privado.

Las otras diademas de la familia

Además de la Tiara Rusa, hay otras dos diademas de gran importancia guardadas en el joyero de los Alba. La primera es la tiara de Eugenia de Montijo, que la llevó Cayetana en su boda y que le cedió a su hija Eugenia. Esta pieza, de gran valor histórico y simbólico, está compuesta por perlas y diamantes. Fue un encargo al joyero parisino Eugène Fontenay en 1858 y tras la caída del II Imperio Francés, Eugenia de Montijo se la llevó consigo. A su muerte acabó en manos de su sobrino-nieto, Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, y pasó a formar parte del tesoro familiar de la casa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo el día de su boda. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la Corona Ducal fue la que Cayetana llevó cuando se vistió de largo en Las Dueñas en abril de 1943. Aún era duquesa de Montoro y posó para unos retratos oficiales con esta corona colocada a modo de diadema. Esta pieza mantiene la estructura heráldica asociada al título de duque. Cuenta con una base de gemas con ocho florones con forma de hojas de apio confeccionados en piedras preciosas, esmeraldas y diamantes.