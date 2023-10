Pablo Urdangarin se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El hijo de la Infanta Cristina ha fichado por el equipo de Granollers, un movimiento muy importante que le ha brindado la oportunidad de poder formar parte de la primera división de balonmano. Sin duda, este nuevo reto puede ayudarle a incorporarse, en un breve periodo de tiempo, en las filas de la Selección Española, un sueño en el que confía plenamente en cumplir. Pero, mientras que lo consigue, compagina esta nueva etapa profesional con su faceta más personal, la cual está marcada, desde principios de año, por la llegada de un nuevo amor a su vida.

Pablo Urdangarin en su nuevo equipo, Granollers / Gtres

Se trata de Johanna Zott, la chica con la que protagonizó unas imágenes donde dieron rienda suelta a su pasión y la que se ha convertido, desde entonces, en su principal apoyo en esta nueva etapa. En numerosas ocasiones hemos podido ver como Johanna acude a la mayoría de los partidos que disputa su novio, mostrándose como uno de los pilares fundamentales del sobrino del Rey Felipe VI ante las cámaras. No obstante, no es la única que se ha convertido en un gran apoyo. Y es que su nueva familia política también ha estado presente en diferentes encuentros deportivos de Pablo.

Sin embargo, su suegra, la madre de Johanna Zott, ha resaltado entre todos. Y es que, junto a su hija, se ha dejado ver, en numerosas ocasiones, con una actitud pendiente desde las gradas, aplaudiendo cada jugada del nuevo integrante del clan. La última ha ocurrido este fin de semana, cuando ha sacado a relucir su lado más cheerleader para animar cada paso que realizaba sobre la pista. Sin duda, una vez más, las imágenes trascendidas de hace tan solo unos días dejan entrever la buena relación que mantendrían yerno y suegra, llegando a convertirse en un gran apoyo «maternal» para el joven cuando la infanta Cristina no puede estar presente.

Johanna Zott y su madre viendo un partido de balonmano de Pablo Urdangarin/ Gtres

No obstante, es importante destacar que al mismo tiempo que Pablo ha generado una gran relación con su suegra, la infanta Cristina también ha tratado a Johanna, desde el principio, como una más de la familia. Prueba de ello fue el reportaje publicado por ¡Hola! a principios del mes de septiembre, donde la hija del Rey Juan Carlos compartió una especial tarde deportiva junto a la joven. También estuvieron presentes su hijo Miguel, su hija Irene, y su ex marido, Iñaki Urdangarin. Todos se sentaron juntos en la grada y protagonizaron una imagen de unión familiar que hacía tiempo que no se daba tras el sonado divorcio de la infanta con el ex duque de Palma.

La hija de don Juan Carlos e Iñaki Urdangarin decidieron romper con su relación sentimental hace año y medio pero, a día de hoy, su ruptura sigue sin oficializarse con una firma de divorcio. Una situación complicada que les ha hecho posicionarse en la primera línea mediática de los últimos meses, por lo que el deporte y la nueva etapa profesional de Pablo Urdangarin, también ha podido ser una vía de escape para el joven de todo lo relacionado con el escándalo mediático que ha generado el matrimonio de sus padres. Además de la llegada de su novia y el buen recibimiento que ha vivido por parte de su familia política habría sido también de gran ayuda para él.