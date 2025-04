La crónica social de esta semana nos ha dejado un sinfín de imágenes que han acaparado portadas y minutos en televisión. Desde anuncios inesperados hasta momentos espontáneos que han generado todo tipo de reacciones. Las revistas del corazón han seguido con lupa cada paso de nuestras celebridades, mientras los programas de entretenimiento y usuarios en redes sociales, han analizado al detalle sus apariciones. En el centro del huracán informativo, encontramos a Isabel Jiménez, que ha sorprendido con la noticia de su separación; a Bárbara Rey con nuevas declaraciones sobre el Rey Juan Carlos I; o a la princesa Leonor, que se ha despedido de Valparaíso para poner rumbo a Perú en el marco de su formación militar.

Tampoco ha pasado desapercibida la última visita a España de Amalia de Holanda, ni las imágenes de la joven junto a José Luis Martínez-Almeida tras inaugurar ambos un jardín de tulipanes en la Plaza de Oriente de Madrid.

Amalia de Holanda inaugura un jardín en Madrid

El papel de Amalia de Holanda como heredera al trono es cada vez mayor. Tanto es así que sus compromisos no dejan de aumentar no solo dentro de las fronteras de su país, si no también fuera de ellas. Sin ir más lejos, este lunes 7 de abril, fue la encargada de inaugurar un jardín de tulipanes en la Plaza de Oriente de Madrid junto a José Luis Martínez- Almeida, el alcalde de la ciudad. La primogénita de los reyes de Holanda descubrió ante la atenta mirada de numerosos medios una placa conmemorativa con la que agradece el buen trato que recibió en todo momento cuando se instaló en la capital española en 2023 por las amenazas que recibía por parte de un grupo de crimen organizado. «Muchas gracias por mi tiempo en Madrid ¡Disfruten de los tulipanes! La princesa de Orange. Reino de los Países Bajos. Primavera 2025», se puede leer.

Amalia de Holanda en Madrid. (Foto: Gtres)

La princesa Leonor dice adiós Valparaíso

La princesa Leonor continúa su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y este martes, 8 de abril, abandonó las costas de Valparaíso para poner rumbo a Perú, siguiente escala del crucero de instrucción que está marcando uno de los capítulos más singulares en su camino como heredera al trono. Su marcha desde el emblemático puerto chileno vivió con expectación, tanto por parte de los asistentes como de los medios, que captaron el instante en el que la cadete Borbón saludó desde cubierta, gorra en mano, antes de que el navío alzara anclas.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Las imágenes del momento muestran a una Leonor firme, sonriente y vestida con el uniforme de gala de la Armada Española. Desde la cubierta del Juan Sebastián de Elcano, la princesa se despidió de la ciudad con una actitud serena y profesional, reflejo de su total integración en la vida a bordo y en las exigencias del viaje de instrucción.

Isabel Jiménez se separa tras 16 años de matrimonio

La imagen de Isabel Jiménez saliendo de las instalaciones de Mediaset este martes, 9 de abril, generó un gran interés mediático. Y no es para menos, pues era la primera vez que la periodista y presentadora de Informativos Telecinco, uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión española, reaparecía públicamente tras conocerse la noticia de su separación de Álex Cruz, su marido durante los últimos 16 años. La escena fue breve, sin declaraciones ni explicaciones, pero suficiente para confirmar que, a pesar de atravesar un momento complicado en su vida personal, Isabel mantiene la serenidad y la compostura que la caracterizan.

Isabel Jiménez en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Conduciendo su coche, con el rostro sereno y una ligera sonrisa dibujada en la cara, Isabel optó por no detenerse ante los medios de comunicación que aguardaban pacientemente a las puertas de Mediaset. Isabel Jiménez y la que sería su ya ex pareja se dieron el Sí, quiero el 27 de junio de 2009 en Almería. La última vez que la presentadora dejó entrever algo relacionado con su vida en pareja fue a finales de 2024, cuando viajó con su familia a México para despedir el año.

Bárbara Rey reacciona a la posible nueva demanda de Juan Carlos I

Apenas unos días después de conocerse las intenciones del Rey Juan Carlos I de interponer una demanda contra Miguel Ángel Revilla por vulneración de su derecho al honor por unas declaraciones televisivas, varios medios de comunicación revelan que el padre de Felipe VI se estaría planteando hacer lo propio con Corinna Larsen. Una decisión que provocó este jueves, 10 de abril, la reacción casi inmediata de Bárbara Rey.

Bárbara Rey por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Me parece que no sé quién aconseja a este señor. Con este señor me refiero al Rey, para que haga las cosas que hace, de verdad. Me parece que no… O sea, hay que ver cómo le afecta la edad a mucha gente», fueron sus palabras.

La Reina Letizia, experta en ‘selfies’

La esposa de Felipe VI se ha trasladado este hasta León para participar en una nueva parada del Tour del talento de la Fundación Princesa de Gerona, organización de la que la princesa de Asturias es presidenta de honor. Una cita en la que se ha anunciado el nombre del ganador de este año en la categoría CreaEmpresa y que ha coincidido en el tiempo con la vuelta de la infanta Sofía a España.

La Reina Letizia en un acto en León. (Foto: Gtres)

En León, Doña Letizia ha protagonizado un sonado momento al ayudar a una mujer que quería hacerse un selfie con la esposa del Rey Felipe VI. Letizia no ha dudado en echarle una mano y explicarle cómo hacer la fotografía.