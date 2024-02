La relación entre el Príncipe Guillermo y el Príncipe Harry ha sido objeto de atención mediática y ha habido informes de tensiones entre ambos. Son hijos del Príncipe Carlos y la difunta Princesa Diana. A lo largo de los años, ha habido momentos en los que se ha especulado sobre desacuerdos entre ellos, y en 2019, Harry confirmó en una entrevista que había habido ciertas tensiones, pero también señaló que eran hermanos y que en cualquier familia hay altibajos.

En 2020, Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron su decisión de retirarse de sus roles como miembros de la familia real y buscar independencia financiera. Esta decisión fue conocida como el «Megxit», y generó cierta especulación sobre las relaciones familiares.

Guillermo y Príncipe Harry salen de la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca real de Sandringham / Gtres

Después de negociaciones con la reina Isabel II y otros miembros de la familia real, se llegó a un acuerdo en el que Harry y Meghan renunciaron a sus títulos de «Alteza Real» y dejaron de recibir fondos públicos para sus deberes reales. Se trasladaron a vivir inicialmente en Canadá y luego a California, Estados Unidos. De hecho, han buscado construir sus propios proyectos y empresas, alejándose en cierta medida de las tradiciones y expectativas asociadas con la familia real. Esta situación empeoró la relación entre los hermanos.

Meghan Markle y el príncipe Harry / GTRES

Además, el documental de salud mental que protagonizó Harry junto a Oprah Winfrey, puso más tenso al asunto, porque Guillermo es de la opinión de que su hermano no debería contar en público las desavenencias familiares. A esto hay que añadir todas las revelaciones sobre lo que ocurre dentro del Palacio de Buckingham de las que se hablan en el documental de los Duques de Sussex.

Sin embargo, hubo un tiempo en que los hermanos Guillermos y Harry fueron muy cómplices y cuya relación parecía irrompible. Desde que eran pequeños hacían todo juntos. Compartieron un interés común en el polo y jugaron juntos en varios eventos y partidos de este deporte. El polo ha sido una actividad que ha unido a los hermanos a lo largo de los años. Ambos participaron en varios torneos y eventos , y su participación conjunta en este deporte se convirtió en una tradición de la familia real británica.

El Príncipe Guillermo y el Príncipe Harry juegan polo en el Ham Polo Club, en Londres, en 2009 / Gtres

Incluso rodaron juntos una escena para Star Wars: El último jedi’, pero las fueron eliminadas. Aunque, quedan para el recuerdo las imágenes de los miembros de la realiza disfrutando en el set de rodaje.

Los hermanos prueban sables de luz durante un recorrido por los decorados de Star Wars en los estudios Pinewood en Buckinghamshire / Gtres

Ambos han estado siempre involucrados en varias causas sociales y organizaciones benéficas, tanto individualmente como juntos. Han demostrado un compromiso significativo con diversas causas humanitarias y de bienestar.

Guillermo, Kate Middleton, y el príncipe Harry en 2017 / Gtres

En 2009, Guillermo y Harry establecieron la Fundación Príncipe Guillermo y Príncipe Harry, que más tarde se fusionó con la organización benéfica de Kate Middleton para formar la Royal Foundation en 2011. A través de ella, han trabajado en proyectos relacionados con la salud mental, el bienestar de los veteranos militares, la conservación de la vida silvestre y el apoyo a comunidades desfavorecidas. Más tarde se sumó Meghan Markle tras su boda con el príncipe.

Sin embargo, a día de hoy, ya no trabajan juntos. Ahora se llama Royal Foundation of William and Kate, o lo que es lo mismo, Fundación Real del Duque y la Duquesa de Cambridge, mientras que Harry y Megan hicieron lo propio por separado.