Fecha clave para el príncipe Enrique y Meghan Markle tras conocerse que Carlos III tiene cáncer

Ha pasado una semana desde que el palacio de Buckingham anunció a través de un comunicado que el rey Carlos III padece cáncer, aunque la misiva no especificó de qué tipo se trata, sí que se ha descartado que sea de próstata, dado que se sometió poco antes de saber el diagnóstico a una operación de hipertrofia «benigna» de próstata. Noticia que hizo que se produjera un acercamiento con su hijo pequeño, el príncipe Enrique. A pesar del gran distanciamiento, el duque de Sussex no dudó en ir a visitar a su padre. Sin embargo, no estuvo presente Meghan Markle, motivo por el que, ahora, se ha desatado la polémica precisamente cuando la ex actriz va a reaparecer públicamente.

El príncipe Enrique y el rey Carlos III en la premiere del documental ‘Our Planet in London’/ Gtres

Meghan Markle, criticada

Después de que el príncipe Enrique viajara a Londres y de saberse que su mujer no le había acompañado, ahora, se han desatado las críticas por este comportamiento de Meghan, dado que va trasladarse hasta Canadá para asistir junto a su marido a un acto de celebración con motivo del 10º aniversario de los Juegos Invictus.

El príncipe Enrique y Meghan Markle juntos en un acto. / Gtres

Esta será la primera aparición que harán los duques de Sussex una semana después de que Enrique viajara a Londres para estar con el monarca en el que es uno de los momentos más complicados de su vida. Un viaje que ha sido exprés, ya que apenas duró 24 horas. Con esta visita a Canadá, los duques de Sussex estarán juntos en la celebración de lanzamiento de los Juegos Invictus 2025, la fundación deportiva solidaria fundada por el propio hijo de la princesa Diana, hace justo 10 años cuando todavía era miembro de la Familia Real británica.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos. / Gtres

Los detalles de la visita del príncipe Enrique a su padre

Fue un encuentro breve, de unos 45 minutos, en su residencia de Clarence House. Este viaje relámpago por parte de Enrique significó mucho para el jefe de Estado. Así lo desvela la periodista británica experta en realeza Emily Nash, quien destaca en HELLO! «Aunque apenas han pasado tiempo juntos durante los últimos años, algo como esto te hace dejar los problemas a un lado y pensar solo en el momento. Creo que es digno de elogio y el Rey lo habría acogido con agrado», indica la comunicadora. Asimismo, detalla que la situación entre ellos sigue siendo complicada a la horade enterrar el hacha de guerra, pero una cita así «resulta especialmente agradable y espero que allane el camino para un mayor contacto», resalta.

De esta manera, Carlos III estaría dispuesto y «le encantaría» reconciliarse con su hijo, explicaba también recientemente Robert Hardman: «Está muy dispuesto y le gustaría para que las cosas volvieran a su cauce», indicó Hardman.