La imagen más buscada de Marta Ortega: anfitriona del arte en la recta final de su embarazo

Fue el pasado mes de julio cuando salió a la luz que Marta Ortega, presidenta del grupo textil Inditex e hija de Amancio Ortega, se encontraba esperando a su tercer hijo. Así, se confirmaba que la empresaria daría la bienvenida, antes de que finalizara el año, a su segundo bebé en común con Carlos Torretta, su actual pareja. No obstante, pese a ser una noticia llena de alegría para la familia, lo cierto es que Marta ha preferido seguir optando por la discreción que tanto la caracteriza, en cuanto a su vida privada se refiere, intentando no mostrar, en la mayoría de sus escasas apariciones, ningún detalle sobre su embarazo. Sin embargo, esto no ha podido ser del todo posible en el último evento al que ha acudido.

Continuando con el compromiso de su agenda laboral, la semana pasada la presidenta de Inditex conseguía congregar a un gran número de rostros conocidos de la industria de la moda en una cita motivada por la inauguración de una exposición dedicada al conocido fotógrafo Helmut Newton. El lugar escogido para ello fue el muelle de la Batería de La Coruña, sitio donde se inauguró meses antes la obra de Steven Meisel en una prestigiosa fiesta con multitud de modelos internacionales como invitados.

Para conmemorar este nuevo proyecto donde la moda y el arte fueron los grandes protagonistas, Marta Ortega escogió su estilismo estratégicamente, optando por lucir un vestido negro oversize de corte midi y escote asimétrico con el que se puede llegar a ‘ocultar’ su estado avanzado de gestación. No obstante, en el reportaje publicado por la revista ¡Hola!, pese a sus intentos de disimular su embarazo, se puede notar una tripa que dicta la recta final de gestación, convirtiéndose así en una de las fotografías más esperadas de los últimos meses por parte de la empresaria.

Durante el evento, la presidenta del grupo textil posó con grandes figuras del cine, como la mítica actriz Charlotte Rampling, al mismo tiempo que coincidió con otro tipo de personalidades de diferentes ámbitos como Eugenia Silva, Jon Kortajarena, Simon Le Bon, Karen Elson o Kristen McMenamy, entre otros. De acuerdo con lo publicado por la revista del saludo, una vez que terminó la visita privada a la exposición, los asistentes disfrutaron de una cena de gala donde pudieron deleitar el menú planteado por el aclamado chef con dos estrellas Michelin, Javier Olleros.

El sexo del tercer bebé de Marta Ortega

Aunque los hilos herméticos han sido los que ha manejado desde siempre la actual presidenta de Inditex, lo cierto es que hace tan solo unas semanas se conoció el sexo del bebé que espera, cuyo nacimiento está a la vuelta de la esquina. Tal y como adelantó ABC, fuentes cercanas al clan Ortega confirmaron que la pareja estaría esperando un varón, algo que les habría hecho especial ilusión. El nacimiento se espera que sea antes de que finalice el año y, aunque hasta ahora Marta haya sabido compaginar su faceta maternal con la profesional, es muy probable que sea en cuestión de semanas cuando se retire por un tiempo de todo lo laboral, centrándose en la llegada del nuevo miembro de la familia.