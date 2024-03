La imagen inédita de Elena Tablada y Michael Jackson

Elena Tablada, de 43 años, se encuentra en una nueva etapa de su vida tras su separación de Javier Ungría, 42. Actualmente, la diseñadora se encuentra inmersa en un nuevo reto televisivo y, es que, forma parte del grupo de concursantes de Bailando con las estrellas, de Telecinco. Mientras sigue volcada en el formato de baile, también tiene tiempo para compartir en Instagram, donde reúne más de doscientos mil seguidores, alguna que otra píldora de su vida privada.

Elena Tablada en una imagen de archivo / Gtres

La imagen inédita de Elena Tablada con un conocido cantante

Mediante un storie, que tan solo dura 24 horas, la diseñadora ha traído al presente una imagen de cuando tan solo era una niña. En ella aparece junto a una de las estrellas del pop, Michael Jackson, fallecido fallecido el 25 de junio de 2009.

Elena Tablada junto a Michael Jackson / Redes sociales

En la estampa, se puede apreciar a una Elena Tablada, que apenas tendría cuatro años junto al artista, que posa muy sonriente ante el objetivo de la cámara mientras se arrodilla a la altura de Tablada. «No entiendo el corte de pelo y estilismo que me ponía mi mamá. Es de varón», ha indicado en clave de humor.

Elena Tablada en ‘Bailando con las estrellas’

Tras encontrarse al borde de la eliminación hace unas semanas, Elena Tablada no ha hecho más que remontar en el espacio de Telecinco. De hecho, su actuación en la gala pasada dejó sin habla el jurado y a los telespectadores al defender a la perfección un tango argentino al son de El día que me quieras, que bailó junto a su maestro de baile, Adrián Esperón.

Su situación personal

Al margen de su situación laboral, que se encuentra en un momento álgido, este momento coincide en una época de altas tensiones con su ex, Javier Ungría, quien pondrá rumbo a Honduras para participar en el reality más extremo de la televisión, Supervivientes.

Elena visitó el plató de ¡De viernes! y no dudó en reaccionar a la noticia de su ex pareja. Antes de dar a conocer su opinión, Elena reprochó al padre de su hija que no se lo hubiera comunicado antes. «Supuestamente a él no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña…», manifestó. «Creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no», añadió.

Sobre la reacción de la diseñadora, Ungría también se pronunció.»No sé, no sé. No te voy a comentar mucho de eso. Yo me imagino que me apoyará, igual que yo la apoyo en sus proyectos y ya está. Seguro que está todo bien», comentó, discreto a la prensa. Además, insistió en que espera y desea que antes de marcharse su vínculo esté «lo mejor posible». «Estamos trabajando en ello», finalizó.