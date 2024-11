Iker Jiménez se disculpa por la escena de un colaborador machándose de barro: "Quería matarlo"

Las terribles consecuencias que ha dejado el paso de la DANA por varios puntos de la Comunidad Valenciana han acaparado la totalidad de la atención informativa de los últimos días. De hecho, la programación televisiva se ha visto modificada con el fin de realizar una especial cobertura de la tragedia. Horizonte ha sido uno de los programas que han emitido varios especiales sobre lo ocurrido, siendo el pasado domingo la fecha en la que retransmitieron el primero de ellos. Aunque todo parecía ir según lo esperado, lo cierto es que la emisión terminó con un video que no tardó en hacerse viral en la red, donde aparecía uno de los reporteros del espacio televisivo manchándose de barro las piernas antes de realizar un directo.

Como era de esperar, las críticas no han tardado en aparecer e Iker Jiménez, presentador del formato, ha querido pronunciarse al respecto para aclarar lo sucedido: «Me tuvieron que agarrar porque quería matarlo», comenzaba a decir, haciendo referencia a Rubén Gisbert, el reportero en cuestión. «Estaba haciendo un gran trabajo y sé que no hay maldad, pero fue un vídeo impropio. Yo soy responsable de todo lo que ocurre aquí y asumo todo lo que pasó por una situación que es muy engorrosa», añadía.

Pillado Rubén Gisbert, reportero de Iker Jiménez, manchándose de barro a propósito para hacer un directo.

El empleado se tiró al suelo para mancharse y cambiar su imagen antes de conectar con Iker.

La ultraderecha y los fascistas se rien de los valencianos.

Son unos miserables! pic.twitter.com/NZkEFrQUu3 — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) November 4, 2024

Explicando lo que sucedió, Iker señalaba que lo único que intentaba hacer Rubén era mantener una continuidad narrativa en el directo: «Cuando entrabas en el garaje, se perdía la cobertura. Y entonces le dije: ‘No te preocupes. Grabamos el trozo, lo emitimos y lo empalmamos’. Horizonte es en directo. […] Jamás les he mentido […] Rubén se creía que iba a aparecer manchado y luego limpio. Pero al final es vanidad de youtuber. ¿Vanidad imperdonable? Sí, ¿pero hasta qué punto imperdonable en un tipo que se ha dejado el alma y que está ayudando a su ciudad? Pues no lo sé […] Llevaba en ese momento cuatro o cinco días de barro hasta arriba, gastándose su dinero para llevar medicinas… eso no lo va a quitar ningún vídeo», continuaba.

«Qué cojones hace uno de mi equipo manchándose los pantalones… pido disculpas personalmente como responsable de este equipo por una situación muy engorrosa. Me creí Robin Hood y no lo soy…»

Iker Jiménez #Horizonte pic.twitter.com/JFJLE3kK7Z — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 7, 2024

Haciendo una autocrítica propia sobre cómo ha enfrentado la tragedia de la DANA como periodista y su implicación desde el principio, comentaba que «se creyó Robin Hood» y que tal vez no lo era. Y era en ese momento cuando también quiso pronunciarse sobre la polémica del bulo de los muertos que supuestamente había en el parking de Bonaire, señalando que le fallaron las fuentes que le aseguraban que había muchas víctimas: «Lo escribí en casa encorajinado hasta los coj*** y pensando que nos estaban engañando. Pero nunca me he alegrado tanto de fallar en algo. ¿Ustedes se creen que yo quiero un muerto? El error es ese tuit […] He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso, desconfiaré de todas las fuentes y que la información que demos sea absolutamente certera porque sé que tenemos muchos ojos encima», sentenciaba.