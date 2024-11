De Aitana a Georgina: los VIPS que ayudan de manera anónima tras la DANA

Las consecuencias producidas por la DANA ha dejado innumerables destrozos a su paso, calles completamente devastadas, comercios y casas inhabilitadas, así como más de 200 fallecidos y varios desaparecidos. A pesar de la catástrofe que ha tenido lugar con más fuerza en la Comunidad Valenciana, la solidaridad de personas anónimas, así como de distintos rostros conocidos ha destacado y está generando que los afectados cuenten con ayuda para poder volver a la normalidad.

Al igual que se ha conocido que numerosos famosos se han desplazado para ayudar in situ, otros tantos han colaborado y movilizado para proveer de alimentos de primera necesidad y maquinaria para limpiar, hay VIPS que se han mantenido en el anonimato. Sin embargo, ha salido a la luz qué famosas también han colaborado sin que se supiera, hasta ahora.

Aitana por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Una de ellas es Aitana. La intérprete de Mariposas ha querido ayudar, pero en la sombra, sin hacerlo público. Ha sido Julio Braceli, vecino del municipio valenciano de Catarroja, quien ha decidido contarlo a pesar de que ella «no quería que se sepa». «Chicos, os quiero contar una cosa. La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero es que para mí es de justicia. No puedo callarme, lo tengo que contar y la tengo que etiquetar porque es que es increíble. Cuando hice un vídeo pidiendo ayuda porque veía que esto era una catástrofe humanitaria, Aitana, la cantante, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo, que tenía muy pocas reproducciones y no era viral, me escribió y fue increíble, os lo digo en serio. Primero porque, desde el anonimato total, todos los días me ha preguntado cómo estaba, que necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar… Su padre increíble. Su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar, a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo. Y nadie se ha enterado y nadie lo ha dicho», ha contado el ciudadano a través de un vídeo.

Aitana Ocaña ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«Con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque tiene la visibilidad y ha dado una difusión y está ayudando a un montón de pueblos a que llegase mucha información y a conectarlo con posibles soluciones de problemas como el de las botas de agua, que ahora ya está intentando conectar con Decathlon. Es increíble, porque Aitana ha sido ultracariñosa», ha añadido. «Y no sólo eso, hoy he tenido la suerte de descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad de los que necesitamos ahora. Y ella no quería que se sepa y no quiere que se sepa, pero es que para mí es de justicia. Es que no puedo no etiquetarte, Aitana, de verdad», ha explicado también.

La ayuda de Georgina

Por otro lado, Georgina también ha ayudado en un segundo plano a los afectados por la DANA. Fue el periodista Javier de Hoyos quien se puso en contacto con Ivana Rodríguez, la hermana de la influencer, para preguntarle por otros temas. Sin embargo, reveló que tanto ella como la pareja de Cristiano están donando. «Las dos estamos haciendo cosas, estamos donando», comentó al comunicador.

Georgina Rodríguez en una alfombra roja.(Foto. Gtres)

«Georgina es muy generosa. Ella ayuda y dona siempre. Aunque no se vean las cosas o no se cuenten no quiere decir que no sucedan. Han donado camiones de agua y comida y tiene organizadas otras acciones solidarias para ayudar con los muebles para las familias», añadió Ivana.