El historiador Michael Ignatieff, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El escritor, académico, historiador y ex político canadiense, Michael Ignatieff, ha sido el último galardonado, este miércoles, con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales tras ser considerado por el jurado como «una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargados de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad». Además, se ha destacado su reconocimiento por su defensa incasable de «los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones».

Por otro lado, el tribunal, desde el hotel Barceló Oviedo Cervantes, ha resaltado que sus obras son «la original mezcla de realismo y humanismo» que realiza conforme a las exigencias normativas de los sistemas democráticos.

Waiting to board Ryanair for Dublin to deliver the Edmund Burke lecture at Trinity College tomorrow. “Democracy and the Legacy of Revolutionary Violence.” pic.twitter.com/nyNr1Y4ATK — Michael Ignatieff (@M_Ignatieff) October 5, 2022

Su intensa y polifacética vida profesional ha ayudado a Ignatieff a poder recibir este importante galardón. Nació en 1947 en Toronto (Canadá). Su padre, de origen ruso, y su madre, escocesa-canadiense, eran funcionarios de Exteriores. Estudió Historia en la Universidad de su ciudad natal y después cursó un doctorado sobre la revolución industrial en Harvard. Gracias a estos últimos conocimientos universitarios publicó su primer libro, al que ya siguen otros diecisiete más.

Su andadura en el mundo laboral comenzó como profesor de Historia en Cambridge pero, más tarde, decidió dedicarse única y exclusivamente a escribir obras y colaborar con diferentes medios de comunicación, con los que compartía su amplio conocimiento de diversos temas. Uno de los espacios televisivos más importantes en los que ha participado ha sido Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (Sangre y Pertenencia: Viajes al nuevo Nacionalismo), un documental de seis capítulos donde analizó seis zonas de conflicto: la ex yugoslavia, la nueva Alemania tras la caída del muro de Berlín, la Ucrania recién independizada de la Unión Soviética, Quebec, Kuridstán e Irlanda del Norte.

Birthday week end in Paris. Dinner with friends, people watching in cafes and Kurtag’s Fin de Partie at Opera Garnier Saturday. Just visited Beckett’s grave – the opera is based on his play. pic.twitter.com/1l72EK8dNF — Michael Ignatieff (@M_Ignatieff) May 12, 2022

Los anteriores premiados

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales está destinado a distinguir «la labor creadora y/o de investigación de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos». El año pasado, Hélène Carrèrer d’Encausse, especialista en historia rusa, fue quien recibió dicho galardón. Desgraciadamente, falleció el pasado 5 de agosto a los 94 años.

A Hélène Carrèrer d’Encausse y Michael Ignatieff se suman otras figuras de renombre que también han sido reconocidas con este premio, como Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, Amartya Sen, economista indio, Dani Rodrik, economista turco o el filósofo estadounidense Michael J.Sandel, entre otros.

El premio de Ciencias Sociales será el cuarto de los ocho galardones que la Fundación Princesa de Asturias otorga anualmente. Hasta ahora, se han concedido los premios de las Artes al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, de Comunicación y Humanidades a la historiadora, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi, y de los Deportes a la jugadora de bádminton Carolina Marín.