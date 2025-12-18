Los hijos de Isak Andic ofrecen 22 millones a la "viuda" del empresario tras un año enfrentados

Isak Andic, el fundador de Mango, falleció el 14 de diciembre de 2024 tras un accidente en la montaña de Montserrat (Barcelona). Ha pasado algo más de un año desde este triste suceso y su familia todavía no ha llegado a un acuerdo. Por un lado están los tres hijos del empresario, Jonathan, Judith y Sarah, y por el otro Estefanía Knuth, la última pareja que tuvo el fallecido. No estaban casados, pero llevaban seis años juntos y disfrutaban de una relación estable. Hay mucho dinero en juego y ninguno de los dos bandos está dispuesto a dar un paso atrás, aunque los descendientes de Andic quieren cerrar el conflicto cuanto antes.

En un primer momento, Jonathan, Judith y Sarah le ofrecieron a Estefanía Knuth cinco millones de euros, pero ella se negó porque era consciente de la fortuna que tenía su compañero sentimental. Según la revista Forbes, estamos delante del hombre más rico de Cataluña, con un patrimonio estimado en 4.500 millones de euros. De esta forma, la «viuda» no quiso conformarse con la propuesta de sus «hijastros». Hay que recordar que realmente había pasado por el altar con Andic, pero se comportaban como un matrimonio, por eso mucha gente la trataba como si fuese la mujer del empresario.

La oferta de la familia Andic

A pesar de las noticias que se han publicado después de la muerte de Isak Andic, los hijos del empresario son bastante discretos. Han investigado a uno de ellos, pero siempre se ha comportado con total naturalidad porque su objetivo es huir del escándalo. Por ese motivo, la familia quiere llegar a un acuerdo con Estefanía Knuth cuanto antes y pasar página. Ha sido un año complejo y han tenido varios enfrentamientos, pero el final podría estar más cerca de lo que parece.

Jonathan, Judith y Sarah le han ofrecido a la pareja de su padre un total de 27 millones de euros. Es decir, 22 más de lo que querían darle en un primer momento. Fuentes cercanas al entorno aseguran que las discusiones entre Knuth y el resto de herederos empezaron poco después de la muerte de Isak Andic, cuando abrieron el testamento y descubrieron sus últimas voluntades.

El último testamento de Isak Andic

El último testamento que firmó Isak Andic fue en julio de 2023 y es el documento que están utilizando para repartir su fortuna. El texto indica que el patrimonio pertenece a los tres hijos de forma equitativa, es decir, a todos les corresponde lo mismo. Sin embargo, el fundador de Mango reservó un pequeño porcentaje para otros herederos y es ahí donde entra en juego su pareja.

Andic quiso que Estefanía Knuth recibiese cinco millones, por eso sus hijos pensaban que, al entregarle esta cantidad, todo se acabaría, pero no. La pareja del empresario pidió 70 y se inició así un conflicto que todavía no está resuelto. Por suerte, Knuth ha cambiado de postura con el paso del tiempo y ahora ya no quiere tanto dinero, de hecho, la cifra que reclama está cerca de la propuesta que le han hecho Jonathan, Judith y Sarah Andic. Esto quiere decir que, posiblemente, estemos ante el principio del final de esta guerra familiar.