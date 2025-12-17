La esquela de la familia Andic, que parece un anuncio, un año después de la muerte del fundador de Mango

El pasado 14 de diciembre se cumplió un año de la trágica y repentina muerte de Isak Andic, el fundador de Mango. Desde entonces, su familia le ha mantenido muy presente su recuerdo en cada paso que ha dado, honrando tanto su figura personal como su legado empresarial. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, no han querido dejar pasar la llegada del primer aniversario de su fallecimiento, rindiéndole un emotivo homenaje que pone de manifiesto la huella imborrable que el empresario dejó tanto en su entorno más cercano como en el mundo de la moda.

«Un año sin ti papá, unidos en tu memoria. Tu amor nos guía, hoy, mañana y siempre», expresaban a través de una esquela que han publicado en las páginas de los últimos números de varios medios de comunicación.

«Tu #legado inspira nuestro futuro». Un año sin Isak Andic. ¿Qué es el legado? Los legados dan sentido a las trayectorias y a los esfuerzos. pic.twitter.com/JgMhAFNTTX — 📻📲 🎧📑 Andoni Orrantia (@aorrantiah) December 14, 2025

Junto a estas emotivas palabras, la familia Andic añadía una fotografía en blanco y negro del considerado como todo un referente en la industria de la moda, así como también señalaban su fecha de nacimiento y muerte. Pero esto no ha sido todo. Y es que el mismo retrato que han utilizado en esta esquela (que muchos podían confundir con un anuncio por su diseño y la aparición del logo de Mango) también ha sido utilizado para ponerlo en el escaparate de varias tiendas emblemáticas de la firma. Así como en su interior se han instalado mensajes inspiracionales en el interior de los locales seleccionados, entre los que se encontraban el del Paseo de Gracia de Barcelona, el de la calle Serrano de Madrid o los abiertos en Nueva York, Milán o París.

Tienda de Mango. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que este 2025, a pesar de que parecía que sería uno de los más difíciles para la compañía, Mango ha conseguido transformarlo en uno de los más importantes de su historia. Y es que ha afrontado el mejor ejercicio en décadas, con ingresos récord tras crecer a doble dígito todas su líneas. De hecho, tal y como publica El Mundo, la facturación alcanzó los 1.728 millones hasta junio.

El enigma de la muerte de Isak Andic

El fundador de Mango falleció tras caer al vacío desde una altura de 150 metros, mientras disfrutaba de una excursión por la montaña de Montserrat. En un principio, los investigadores sospecharon que pudo no haber sido una muerte accidental, pero no existían pruebas suficientes que lo evidenciara. Sin embargo, meses después, los Mossos han dado un giro radical al caso, señalado que podría tratarse de un posible homicidio del que Jonathan Andic (44), el primogénito de mencionado, sería el principal sospechoso. Y es que fue la última persona que estuvo con Isak durante su caída. No obstante, por ahora, todo sigue siendo un misterio, ya que aún no se ha llegado a una resolución final del caso.