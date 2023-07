La hija de Samuel Eto’o pide cárcel para el futbolista: este es el motivo

Fue hace justo un año cuando Samuel Eto’o tuvo que verse las caras con la justicia después de que su hija, Erika do Rosario, interpusiera una demanda contra él por el impago de la pensión alimenticia que debía pasarle. Ahora, la joven ha vuelto a tomar cartas en el asunto, retomando esa querella y pidiendo prisión para el ex futbolista.

«Estoy muy disgustada, pero tengo esperanzas», dijo entonces Erika que de nuevo, a través de su abogado Fernando Osuna, ha pedido prisión para su padre después de cifrar en 90.000 euros la cantidad que le corresponde de los cinco años atrás en los que no ha recibido dicha compensación alimenticia. Esa denuncia, además, podría estar agravada por ser reincidente y por su abuso a la autoridad. Si el caso llega a juicio, este se celebrará en Madrid. Mientras tanto, la hija de Samuel Eto’o continuará luchando por ver a su padre en el banquillo haciendo frente a su responsabilidad. «Debe más de cinco años de pensión a su hija y sigue desafiando a la Justicia. La economía de Erika es muy débil, mientras que Eto’o vive a todo lujo», ha lamentado el abogado.

Erika do Rosario, hija de Samuel Eto’o, en los Juzgados de Madrid / Gtres

No es la primera vez

Erika Do Rosario fue reconocida hija legal del ex futbolista en febrero del año pasado, tras declararse en rebeldía y no atender a las pruebas presentadas en su contra. Hay varias teorías acerca de cómo se conocieron la madre de la joven, Adileusa, y el camerunés, ya que unos medios apuntan a que fue en una discoteca de la capital en 1997, mientras que otros señalan que fue gracias a un familiar que trabajaba entonces en el Real Madrid. Sea como fuere, lo cierto es que Adileusa le comunicó su embarazo y este le dijo que «actuaría de forma responsable respecto al hijo común, aunque prefería que no tuviera al niño». Pero no fue así.

El pasado julio de 2022, Erika llevó la cuestión del impago de la pensión hasta los juzgados, teniendo en cuenta su complicada situación, pues cabe destacar que compagina los estudios con su trabajo como cajera. Entonces, Eto’o recibió la demanda de su hija, pero no compadeció ante la justicia, motivo por el que el juez le declaró rebelde y el caso ha vuelto a ser puesto sobre la mesa. Fue hace unos años cuando el Juzgado de primera instancia de Madrid acordó una pensión en concepto de alimentos de 1.400 euros en favor de su hija, cifra a la que hizo caso omiso el ex delantero del F.C. Barcelona. A día de hoy, esa cantidad se ha elevado a 90.000 euros.

Otros varapalos judiciales

Pero, más allá de la cuestión, Samuel Eto’o no es la primera vez que tiene que lidiar con los problemas legales. En junio del año pasado, el ex futbolista tuvo que personarse en los juzgados condenado por cuatro fraudes de un total de 3,8 millones de euros a Hacienda entre 2006 y 2009 por los que se le reclamaba una condena de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 14,3 millones de euros. Sin embargo, el Juzgado Penal 11 de Barcelona dejó la pena en suspenso a condición de que Eto’o pagase una indemnización de 3,8 millones a Hacienda, la misma cantidad que defraudó.