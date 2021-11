Hiba Abouk se ha erigido en protagonista inesperada de la actualidad después de una entrevista que ha concedido a El Mundo y que ha acabado convertida en una agria polémica. Después de varias preguntas acerca de cuestiones relacionadas con la cultura árabe, como el uso del burka, el hiyab o las presiones sociales que ha podido recibir por tener ascendencia líbano-tunecina.

La conversación entre interlocutor y entrevistada se desarrolló con normalidad hasta que empezar a florecer las preguntas de esta índole. Ella no esperaba tantas preguntas sobre este tema, puesto que el motivo principal era hablar de su corto Manos libres, ganador del certamen ‘Audi Future Stories’ en el Festival de San Sebastián, que ella misma protagoniza. Además la serie Madres significa su regreso a la televisión tras el tremendo éxito que supuso El Príncipe.

La primera cuestión fue el choque de culturas que vivió durante su adolescencia, algo que Hiba Abouk solventa asegurando que «cuantas más culturas, mejor. Yo intento vivir mi vida lo mejor posible. Soy buena persona y ya está. No me interesan los orígenes. Soy un ser humano. No necesito más etiqueta que esa». Sin embargo, desvela que le han rechazado en varios castings por su ascendencia y que a día de hoy tiene que soportar comentarios como «vete a tu país».

Preguntada por si llevar hiyab empodera, la actriz afirma que «esa es una decisión personal. Me parece totalmente responsable que empodere o que sea todo lo contrario. Cada una sabrá la relación que tiene con la decisión que ha tomado». Sobre el burka muestra otra opinión: «No me gusta. Pero si una persona está convencidísima de ponérselo, ¿qué le vas a hacer? Yo ahí no me puedo meter en lo que quiere un ser humano o lo que le hace feliz a una persona».

Pero Hiba Abouk estalla cuando se le pregunta por la presión social al ponérselo: «Claro. Si es por la presión social, me parece fatal, pero si no es por eso… Cada uno tiene sus problemas, yo no me voy a meter donde no me llaman. ¿Qué coño tengo yo que ver? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí por el burka? ¿Porque me llamo Hiba Abouk? Volvemos a lo mismo. A Clara Lago no le hacéis estas preguntas. Me las tenéis que hacer a mí. ¿Por qué? Soy igual de española que Clara Lago. Ya está bien. Siempre con lo mismo», dice muy enfadada.

«Hablar del burka ya me parece el colmo», dice muy ofendida, antes de tildar de racista a su interlocutor: «No es un tema como otro cualquiera, es racismo porque a otra actriz española no le harías esta pregunta, seguramente. Me la tenéis que hacer a mí porque tengo un nombre de origen árabe». Las redes sociales se han hecho de estas respuestas y no han dudado en criticar a Hiba Abouk por sus respuestas a la periodista, si bien hay también quien entiende su enfado.