Juan del Val ha puesto una condición a las personas que han criticado su última novela incluso antes de leerla. Tres semanas después de alzarse con el Premio Planeta por Vera, una historia de amor, el marido de Nuria Roca ha recibido comentarios de todo tipo. Su reconocimiento en el mundo literario ha levantado una oleada de hate por parte de lectores que han prejuzgado su obra. Es por ello que, a escasas horas de su publicación, el comunicador ha lanzado una advertencia.

El consejo de Juan del Val a los lectores de su novela

En la rueda de prensa de la presentación de su novela -y todavía saboreando su Premio Planeta-, el colaborador televisivo ha querido dar un consejo a aquellos lectores que han juzgado su proyecto antes de leerlo. «¿No me digas que ha habido críticas?¿De verdad? Estos 20 días -desde que ganara el Premio Planeta- lo he intentado ver todo con perspectiva, aunque dentro del huracán. en principio, me ha parecido bastante previsible todo lo que ha sucedido y la verdad es que deseando que llegue mañana, para que la gente lo compre, se lea y luego opine. Naturalmente puede gustar o no. Me parece interesante leerla para luego criticarla», ha comenzado diciendo.

Juan del Val tras ganar el premio Planeta 2025. (Foto: Gtres)

Del Val ha adelantado que las personas que han leído Vera, una historia de amor, más allá de su familia, consideran que es un buen trabajo y que por ello, «está confiado en que a los lectores les va a gustar». «Es fabuloso, no tanto imposible, sino que es una sensación que podemos llegar a tener todos. Son cosas fantásticas que parece que les van a pasar a otros y, de repente, te pueden pasar a ti», ha añadido.

Durante los próximos meses, el marido de Roca hará una gira por España y por Iberoamérica para promocionar su libro, lo que supone que su agenda estará más apretada que nunca: «Ahora empieza todo el viaje sin parar, en todas las ciudades de España estaremos prácticamente hablando de la novela. Yo creo que me voy a México creo que la última semana de noviembre. Es una época intensa pero muy bonita».

Juan del Val en la rueda de prensa de su novela en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a su futuro en la literatura, Juan del Val lo tiene claro: ya está pensando en escribir la siguiente novela: «Siempre se está pensando en la siguiente novela. Forma parte de mi vida, siempre estoy escribiendo. Cuando me escapo y no hago otra cosa, estoy escribiendo. Aprovecho mucho los periodos de vacaciones, me encierro y cuando te metes en la novela, es todo el tiempo». Además, ha zanjado que esta faceta no es incompatible con su trabajo en televisión: «Para mí la literatura es una prioridad, no tengo intención de dejarlo. Me va bien vendiendo libros, pero me encanta la televisión. Intentaré hacerlo todo. No sé si estaré en la tele en diez años, pero no dejaré de escribir».

De hecho, será en la pequeña pantalla donde comentará uno de los libros más polémicos hasta la fecha: las memorias de Juan Carlos I.