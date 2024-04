Guía para no perderte nada de la boda del año: Almeida se casa con Teresa Urquijo

Queda muy poco para que dé comienzo uno de los acontecimiento más esperados de este 2024: la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Este sábado 6 de abril, el alcalde sellará su amor con la analista inmobiliaria después de poco más de un año de noviazgo. Lo hará en la iglesia de San Francisco de Borja, situada en el número 104 de la calle de Serrano de la capital, ante un sinfín de rostros conocidos entre los que se encuentran Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Rey Juan Carlos I, o el presidente del Grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez.

Fue el pasado mes de enero cuando, tras varias semanas de rumores, Martínez-Almeida compartió con sus más de doscientos mil seguidores en Instagram, que iba a pasar por el altar con Teresa Urquijo. «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», escribió el edil capitalino consciente o no de que el enlace en sí mismo era, desde ese momento, un hito histórico.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo./ GTRES

La boda de José Luis Martínez-Almeida es la primera de un alcalde durante el ejercicio de su cargo. Es por ello, y para no perder ningún detalle, que LOOK ha elaborado una guía con los puntos más destacados de cómo se espera que sea el transcurso del día.

12.00 horas- Iglesia de San Francisco de Borja

Cuando el reloj marque las doce del mediodía, la iglesia de San Francisco de Borja acogerá el esperado Sí, quiero entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, por lo que espera que los invitados al enlace comiencen a llegar al templo una hora antes. Diseñada por el arquitecto Francisco de Asís Fort en estilo neobarroco y construida entre 1946 y 1950, esta iglesia tiene un gran ​significado para el alcalde de Madrid, pues en las inmediaciones de la misma reside Piru Urquijo, abuela paterna de la novia.

La iglesia de San Francisco de Borja./ OKDIARIO

Ataviada con el vestido de novia que llevó su abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, en su boda con Íñigo Moreno de Arteaga el 16 de abril de 1961, y que luego también luciría su madre, Beatriz Moreno y de Borbón en la suya el 16 de junio de 1995. Teresa Urquijo llegará al templo del brazo de su padre, Lucas Urquijo Fernández de Araoz, mientras que Martínez-Almeida lo hará del de su hermana mayor, Casilda, que irá con tocado de Conchitta y vestido de Navascués.

Seguidamente- El Canto de la Cruz