El grave suceso que marcó a Meghan Markle durante sus dos embarazos y sus meses posteriores

Meghan Markle ha confesado un suceso de su vida que hasta ahora había guardado en la más absoluta intimidad. Desde que salió a la luz su relación con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex ha recibido acoso a través de redes sociales. Una situación que se agravó durante los embarazos de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Así lo reveló en un encuentro en Austin, Texas, donde trataron temas de educación, tecnología y cultura, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

«La mayor parte del acoso y el abuso que viví en las redes sociales y en línea fue cuando estaba embarazada de Archie y Lilli y después, cuando eran recién nacidos», comenzó diciendo Meghan Markle ante la expectación de todas las asistentes al coloquio titulado: Rompiendo barreras, dando forma a las narrativas: cómo las mujeres lideran dentro y fuera de la pantalla, organizado por la asociación SXSW (South by Southwest). “Simplemente, pienso en eso y no comprendo por qué la gente puede odiar tanto. No es ser malo, es ser cruel”, expresó.

«Tenemos una responsabilidad, y todo ese cambio sistémico tiene que ocurrir al mismo tiempo que ocurre el cambio cultural. Porque si estás leyendo algo terrible sobre una mujer, ¿por qué lo compartes con tus amigos? ¿Por qué decidiste publicar eso en el mundo? Si fuera tu amiga, tu madre o tu hija, no lo harías», relató, asegurando que la mayoría de los mensajes que recibían provenían de mujeres.

Asimismo, a pesar de estos duros comentarios que recibía en una etapa tan delicada como es la maternidad, Meghan aseguraba que sintió como «un instinto mamífero se activaba y hacía todo lo posible para proteger a su hijo y, como resultado, protegerte a ti misma también». Unas declaraciones que levantaron al príncipe Harry de su asiento, quien estaba situado en la primera fila, estallando de aplausos dedicados a la mujer de su vida.

No es la primera vez que la esposa del príncipe Harry hace unas declaraciones tan duras. En 2021, durante una entrevista concedida a la icónica presentadora Oprah Winfrey, confesó que alguna vez había pensado en terminar con su vida, en gran parte debido a los comentarios de odio que recibía a diario.“Mira, me avergonzó mucho decirlo en ese momento y me avergonzó tener que admitirlo ante Harry, especialmente porque sé cuántas pérdidas ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, luego lo haría. Simplemente, ya no quería estar viva”, decía de forma tajante, ante la emotiva mirada del hombre de su vida.

Por otro lado, Meghan también quiso aprovechar su intervención delante de los asistentes y explicó un relato sobre cómo tuvo que adoptar medidas contra un anuncio sexista. «Tenía unos 11 años y había visto en la televisión un anuncio de un líquido para lavar platos que decía ‘las mujeres de todo Estados Unidos están luchando contra las ollas y sartenes grasosas’. Los chicos de mi clase en ese momento decían ‘sí, ahí es donde deben estar las mujeres, en la cocina’, y a los 11 años eso me parecía exasperante. Escribí muchas cartas criticando el anuncio hasta que terminaron cambiando el comercial por gente de todo Estados Unidos», expresaba muy orgullosa de ella misma.

«Es gracioso recordarlo ahora porque eso fue antes de las redes sociales, donde el alcance era mucho mayor. Era solo una niña de 11 años con un lápiz y un papel. Pero eso demuestra que si sabes que algo está mal y estás usando tu voz para abogar en la dirección de lo que es correcto puedes generar un gran cambio para mucha gente», concluyó