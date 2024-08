El Gobierno podría dar una ayuda mensual de 120 euros a Daniel Sancho

Daniel Sancho se enfrenta a un complicado futuro entre rejas. Después de casi un año de expectación, el chef ha sido condenado este jueves, 29 de agosto, a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Además, estará obligado a pagar una indemnización de 117.000 euros a los padres de la víctima. Aunque la cárcel en la que ingresará en los próximos días es todavía todo un misterio, lo que sí que se ha confirmado es que el hijo de Rodolfo Sancho podría recibir una ayuda económica por parte del Gobierno de España que ascendería hasta los 120 euros mensuales.

Según el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Orden AUC/154/2022, España tiene la posibilidad de ofrecer una ayuda a los ciudadanos nacionales encarcelados en otros países donde las condiciones de higiene, necesidades básicas y alimentación son inferiores. Es por ello por lo que dicha asistencia estaría destinada asegurar que los presos españoles puedan satisfacer unas necesidades básicas, y no a un respaldo legal o moral por los delitos cometidos.

Cabe destacar que los centros penitenciarios de los países asiáticos se caracterizan por su peligrosidad y las malas condiciones en las que conviven sus presos. De hecho, una de las cárceles en las que podría ingresar en los próximos días Sancho es considerada como una de las más peligrosas de la zona. Su nombre es Bang Kwang y además de estar situada a unos 7 kilómetros de Bangkok, tiene unas condiciones infrahumanas que incluso han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Siendo consciente de estas condiciones, las últimas informaciones que han trascendido señalan que el chef ha pedido al juez quedarse en la cárcel de Koh Samui, en la que lleva instalado desde hace doce meses.



En otro orden de cosas, si Daniel Sancho solicitara voluntariamente la ayuda económica mencionada y le fuera concedida, se sumaría a la lista de los 687 presos que actualmente reciben un pago desde España mientras cumplen condena en cárceles de otros países, según ha informado La Información Económica.

Solicitud de embargo

Después de conocerse el veredicto final del caso, el equipo legal de Daniel Sancho ha anunciado que tienen intención de recurrir la sentencia de cadena perpetua de su cliente. Sin embargo, en la parte contraria, el abogado español de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha declarado que se encuentran satisfechos con la sentencia. No obstante, su trabajo no ha terminado, y han manifestado que su próximo movimiento será solicitar de forma inmediata el embargo de todo el dinero que el hijo del actor reciba en prisión mientras no se pague la indemnización fijada por el juez.

«Vamos a pedir un embargo del peculio de Daniel Sancho en la cárcel. Va a dejar de recibir ese dinero. Si algún familiar le envía dinero, lo vamos a embargar para que lo reciba la familia Arrieta», explicaba ante los micrófonos del programa La mirada crítica de Mediaset.