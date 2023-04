Gloria Lomana se apoya en un significativo libro para sobrellevar su duelo

Fue el pasado 6 de abril cuando se conocido la muerte de Josep Piqué, quien fuera ministro de distintas carteras durante los gobiernos de José María Aznar (70) entre 1996 y 2003, y, hasta agosto de 2013, presidente de la compañía aérea Vueling; a los 68 años de edad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, afectado por una neumonía y tras años luchando contra una leucemia. «Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo y padre, Josep Piqué Camps, en el 12 de Octubre de Madrid. Su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida nos van a acompañar siempre», rezaba la nota emitida por la familia del que fue también portavoz del Gobierno.

Su muerte ha invadido de una enorme tristeza a su entorno más cercano. Especialmente, a la que fuera su mujer desde el año 2009, Gloria Lomana (63), que si bien el pasado fin de semana compartía una emotiva carta de despedida dedicada al catalán, con sus más de tres mil seguidores en Instagram, junto con una imagen de ambos abrazados con el mar de fondo; hace escasos días ha hecho lo propio en su perfil de LinkedIn. La periodista ha escrito en este red social un mensaje de agradecimiento «a cuantos me seguís y me leéis, a quienes admirabais a Josep, a quienes habéis sentido su pérdida, a quienes abrazáis mi dolor, a los que me habéis dejado mensajes por todos los medios imaginables. Aún voy leyendo y respondiendo y siguen siendo cientos a los que quiero agradecer», ha escrito.

Pero en sus palabras, más allá de mostrar su dolor, Gloria ha confesado además estar apoyándose en un libro para super el duelo, que le ha entregado su hija. Concretamente en El duelo es esa cosa con alas, de Max Porter. «Mi hija me ha comprado un título de Max Porter, para cuando vayas pudiendo -me aconseja-. El título cae durísimo: El duelo es esa cosa con alas. Lo arrinconé, pensé que mi duelo era mío y no necesitaba más, pero acabo de cogerlo, curiosa, buscando aliento», explica.

«En la contraportada leo que es una carta de amor al dolor indescriptible y a la formidable belleza del mundo. La vida es sombría; la vida es divertida – dice-. Es una carta de amor a los familiares, vivos o muertos; es una carta de amor a la poesía, a los cuentos para niños (…) Me atrae lo que dice más abajo: no permitas que nadie te diga como debes sufrir, ignora la distancia más corta, la línea más vertical, deambula, expándete hacia los lados. Me gusta, acabaré leyéndolo. E imagino para mí una línea con altibajos, pero recta, que parte del hoy vacío y se traza hasta el horizonte que no alcanzo a ver, una línea recta de integridad como trazamos en común, para la familia, los amigos, el trabajo y el caminar de la vida. Jamás he conocido una pareja como la nuestra, en el amor, el respeto, la admiración y la complicidad», añade.

Lomana y Piqué se conocieron en 2007. Por aquel entonces ella era la directora de informativos de Antena 3 y él acudió a su programa como presidente de Vueling y tras abandonar la política. Dos años después,