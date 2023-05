Sin duda, el pasado sábado, 29 de abril, fue uno de los momentos más especiales en la vida tanto de José Ortega Cano como de Ana María Aldón. Pese a que pusieron punto final a su matrimonio, reaparecieron juntos con motivo de la Primera Comunión de su hijo, José María Ortega. El torero y la diseñadora dejaron a un lado sus discrepancias y posaron ante los medios de comunicación.



Quien decidió no asistir fue Gloria Camila, aunque ha sido hace unas horas cuando ha desvelado el verdero motivo de esta decisión. «Obviamente estaba invitada a la Comunión de mi hermano. Iba a ir a la iglesia, pero me pusieron unos exámenes y yo no podía cambiar la fecha. Si no me presentaba perdía la oportunidad. Me hubiera encantado estar, pero a veces no se puede», ha comentado, haciendo referencia al grado universitario de Derecho que está realizando actualmente. Sin embargo, sí que se reunió tras la misa con su hermano y algunos familiares, por lo que no acudió a la celebración posterior.

«Yo, evidentemente, en otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo y creo que tampoco era necesario estar en una comida en la cual no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir para estar con algunas personas que me han faltado al respeto o que han hecho comentarios que no son ciertos», ha explicado. Es necesario mencionar que, en los últimos tiempos la mala sintonía entre Ana María Aldón y su hija, Gema, con la tía de Rocío Flores es más que palpable.

«Ya le he dicho a mi hermano que haremos otra cosa. En los descansos de los exámenes hable con mi padre y con él y le desee mucha suerte y le dije que le quería muchísimo. Luego estuve pendiente y me mandaron muchas fotografías y vídeos, no hace falta estar en persona para quedar bien», ha sentenciado Gloria Camila.

Tampoco acudió Conchi, la otra hermana del torero, con quien Ana María Aldón protagonizó el pasado mes de diciembre un brutal enfrentamiento en directo, después de que la diseñadora contara cómo vivió el encierro de su marido, José Ortega Cano, en prisión. «Jamás he hablado detrás con nadie. Estoy harta. En mi vida he vivido de esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás hemos hablado con nadie. He respetado el matrimonio de mi hermano con Ana María. Lo haré siempre. Ya está bien. Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre», expresó, visiblemente molesta Conchi.

La reacción de Gema Aldón al ser preguntada por Gloria Camila

Gema Aldón, que fue una de las invitadas a la comunión de su hermano por parte de madre, no quiso entrar en detalles ni hablar con la prensa que se encontraba en las inmediaciones del templo religioso donde tuvo lugar el tradicional rito. Al ser preguntada por Gloria Camila, se marchó y espetó, entre risas un: «Yo no he echado de menos a nadie».