Gloria Camila Ortega está de nuevo enamorada. Tras cinco años de una discreta relación con David García, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha vuelto a encontrar el amor en el cantante Álvaro García. Aunque hace semanas salieron sus primeras fotos juntos, lo cierto es que la joven ha tratado de llevar este comienzo con la máxima discreción, aunque finalmente no ha podido evitar reconocer lo evidente.

Hace solo unos meses que la colaboradora televisiva anunció su ruptura sentimental con David García, que estaba completamente integrado en su familia. «Después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida, me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que, tras cinco años de mucho años y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes. Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido», dijo la joven a través de sus redes sociales sobre su segundo desamor -el primero fue con Kiko Jiménez-.

Gloria Camila, muy enamorada de Álvaro García

Hace unos días, Gloria Camila Ortega dio el paso en TardeAr, el programa de Telecinco en el que colabora, de reconocer que efectivamente estaba conociendo a Álvaro García, con el que había sido pillada en las últimas semanas. «Prefiero que se lleve en la intimidad», dijo.

Gloria Camila en un plató. (Foto: Gtres)

Ahora, la hermana pequeña de Rocío Carrasco ha acudido al evento de Dial Únicos «para reencontrarse con artistas que le encantan», en donde ha hablado sobre su chico y su actual momento vital. «Estoy bien, estoy contenta, estoy tranquila y creo que al final es importante que una esté bien para estar bien con el resto. En los platós bien, mis compañeros son maravillosos, me cuidan, no me pinchan y es muy diferente a lo que había vivido anteriormente. Estoy con los estudios, la marca, la tele… Tengo poco tiempo», ha dicho sobre su nueva etapa en la cadena de Fuencarral.

Sobre su relación con Álvaro García, la joven -visiblemente sonrojada-, no ha podido esquivar las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental: «Estoy a gusto, estoy fluyendo y le doy importancia a lo importante. tengo lo que quiero y estoy con quien quiero. Álvaro es maravilloso, ya lo sabéis y canta muy bien. Es muy guapo, muy amable… Pero genial él, también por su trayectoria artística, no queremos unir que él salga en la prensa rosa. Intentamos separarlo».

José Ortega Cano y Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Además, la joven ha reconocido que su nueva ilusión ya forma parte de su círculo más cercano ya que ha podido presentarlo tanto a sus amigos como a su padre a pesar de haber dejado hace poco una relación de cinco años: «Por eso, que estamos bien, estamos tranquilos y estamos viviendo la vida bien. Mi padre le conoce y está en mi entorno ya y conoce a mi gente. Mi padre ha escuchado sus canciones y le gusta».