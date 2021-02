Georgina Rodríguez viaja con su gato en avión privado tras ser atropellado

No es un secreto para nadie que la vida que llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no está al alcance de todo el mundo. No en vano, el portugués es uno de los jugadores mejor pagados del mundo, un estatus que le permite vivir muy buen junto a su gran familia. Pero ellos no son los únicos que disfrutan de esos privilegios que solo el dinero puede pagar, sino también una de sus mascotas, Pepe, un gato esfinge, una raza muy exótica que se caracteriza por no tener ni un solo pelo en todo su cuerpo.

Tal y como se ha conocido, hace unos días el felino se escapó de la mansión en la que vive la familia en Turin, Italia, con tan mala suerte que fue atropellado por un coche al cruzar la carretera. El animal fue inmediatamente trasladado a un veterinario, con pronóstico grave e ingresado en la UCI durante varios días para cuidar sus heridas. De eso ha pasado un mes y aunque Pepe, como se llama, se encuentra mejor, Georgina sigue queriendo darle el mejor trato lo que ha significado montarlo en un avión privado para dejarle en manos de su hermana Ivana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

«Estuvo cerca de la muerte y después de un mes y medio en cuidados intensivos en el veterinario, decidimos que mi hermana Ivana debería cuidarlo», ha explicado la novia de Cristiano Ronaldo a la revista ‘InStyle’, asegurando que ahora «se encuentra recuperándose en España, está en las mejores manos».

El gato, que llegó a la familia hace unos dos años, fue muy polémico en su momento pues se comentó que la de Huesca habría desembolsado unos 3.000 euros por él. Una cantidad que se ha incrementado con el gasto en veterinario pero que seguro pagó de muy buen gana pues Pepe es uno más de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Es normal que aparezca en las publicaciones que su dueña comparte en las redes sociales, como uno más de familia. No solo en fotografías tomadas en casa, si no también en el avión privado que esta ocasión no han usado para uno de sus viajes sino para poner a salvo al calvo minino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivana Rodríguez (@ivana_rh)

Si bien a la joven le hubiera encantado cuidar ella misma al gato, ha decidido que lo mejor para su bienestar era estar fuera de casa un tiempo. Y es que los hijos de Cristiano y Georgina, especialmente los tres más pequeños, no entendía que el animal necesitaba descanso y estar tranquilo. «No lo entendían y querían jugar con él. Ahora está en las mejores manos», explica la joven modelo. Ivanna es menos conocida que su hermana, pero también tiene una gran legión de seguidores en Instagram que conocieron hace unos días a Pepe a través de un post en el que posaba con él.

Unas semanas emocionantes

Además de tener que cuidar y estar pendiente de su mascota, Georgina Rodríguez ha estado especialmente ocupada estos días pues ha sido cuando ha visto la luz su marca de ropa. Bajo el nombre de ‘Om by G’, la aragonesa ha creado una cápsula deportiva que causó furor, vendiéndose por completo en unas horas. Un conjunto de chándal en rojo pasión que estrenó en la víspera del Día de San Valentín y en la que reflejó su pasión por la moda y el deporte.

Ambas piezas, de un rojo pasión que Georgina ha bautizado como ‘vivid red’, tienen el mismo precio, 108,95 euros y están disponibles en cinco tallas que van de la XS a la XL. Aunque forman parte de la misma colección tienen un nombre diferente, la sudadera se llama ‘Sudadera eterna’ y el pantalón ‘Suelos de amor’.