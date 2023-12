Genoveva Casanova se refugia en la nieve tras su escándalo con Federico de Dinamarca

Sin duda, una de las noticias de la crónica social que han marcado este 2023 ha sido la del encuentro en Madrid entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. Pasearon por los jardines de El Retiro, cenaron en un conocido restaurante y de madrugada regresaron juntos a casa de la mexicana, situada en el barrio de los Jerónimos. Episodio que sigue generando un gran revuelo mediático y motivo por el que Casanova optó por alejarse del foco mediático. La que fuera mujer de Cayetano Martínez de Irujo negó mantener cualquier tipo de vínculo sentimental con el heredero al trono danés y se refugió durante un tiempo en el palacio de Arbaizenea (en País Vasco) del duque de Arjona que heredó de su madre y que ella gestiona.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

En el mencionado enclave ha permanecido desde que estalló la polémica, y apenas se ha dejado ver en público desde entonces. Han pasado ya dos meses de todo aquello y, ha sido ahora, a escasos días de finalizar el año cuando se ha conocido su paradero. Genoveva Casanova se ha desplazado hasta el Principado de Andorra, donde disfrutó de los días del puente esquiando. Ha sido la periodista Pilar Vidal quien ha confirmado este nuevo avistamiento de la socialité mexicana.

Escapada que ha realizado en compañía de unos amigos, entre los que no se encontraba el príncipe Federico de Dinamarca, tal y como ha especificado la comunicadora en Y ahora Sonsoles. Tras este viaje exprés, se desconoce a dónde ha regresado Genoveva para pasar estas Navidades.

La situación de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson

Este entramado protagonizado por Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova ha hecho tambalear los cimientos de la Casa Real danesa. De hecho, llegaron a enviar un comunicado asegurando que no iban a pronunciarse sobre lo acontecido. «Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero», rezó la misiva.

Mary Donaldson con Federico de Dinamarca / GTRES

Por su parte, Genoveva hizo lo mismo. Desde entonces, la tensión entre el príncipe y su esposa, Mary Donaldson se ha podido ver reflejada en los diferentes actos públicos a los que han asistido juntos. Cabe recordar que, cuando salió a la luz este escándalo, Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia estaban de viaje de Estado en Dinamarca, por lo que vivieron in situ esta complicada situación de la que se han hecho eco medios internacionales. De hecho, la prensa danesa no perdona la «traición» del heredero a su mujer, ya que este no es el primer escándalo del príncipe en su vida matrimonial.